新竹、台南分傳殺妻 一死一傷

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中國時報
╱綜合報導

大年初五台南、新竹傳出2起殺妻案，造成1死1重傷1命危！新竹70歲林駱姓男子，長期對68歲張姓妻子家暴，20日傍晚到張女上班地點埋伏，連開4槍狙殺，張女身中2槍死亡，林駱男畏罪服農藥自殺，截稿前仍在急救；另台南市66歲王姓男子，懷疑小他22歲的魏姓大陸籍妻子外遇，20日中午拿菜刀砍殺魏30多刀，魏送醫撿回一命，警方已逮捕王男。

警方調查，有家暴、傷害前科的林駱男，得知20日是張女開工第1天上班，遂持1把改造手槍前往張女工作的休閒農場後門埋伏，等張女下班。傍晚5點，張女下班正要騎車返家時，凶嫌攔下張女飆罵，張女欲逃回農場躲避，同事亦趕來關心，但凶嫌持槍從後追趕，朝張女連開3槍，並朝同事開1槍，張女左胸與右鼠蹊部共中2槍後倒地，凶嫌見狀逃逸，張女送醫不治。

警方2個小時後在香山區凶嫌住處附近的墓地，尋獲疑飲下巴拉刈農藥畏罪自殺的凶嫌，凶嫌被發現時嚴重嘔吐、意識不清，警方已將他送醫急救。

警方調查，凶嫌因長期酗酒、對妻小家暴，2017年妻小聲請保護令，家人已與其分居。但凶嫌仍不斷騷擾張女，之前更曾駕車衝撞妻子，原本張女與小孩希望離婚後能脫離恐懼，沒想到仍是發生凶案，家屬及同事均悲痛不已。

「救我！救我！」20日中午，南市仁德區某透天厝傳出女子淒厲哀號及呼救聲，鄰居聞訊趕緊報案。警方趕到時發現44歲魏女渾身是血，雙手有30多處刀傷，深及見骨，臉部也遭劃傷，緊急送往奇美醫學中心救治，並逮捕屋內的王男。

警方調查，王、魏結婚逾20年，育有1子，王男擔任清潔工，有家暴紀錄，魏女則做看護，事發時孩子在樓上睡覺。王應訊時仍氣憤不已，說懷疑妻子有外遇，昨午回家時2人又拌嘴，妻子朝他潑水，他情緒失控才衝到廚房拿菜刀要「教訓」她，警訊後依殺人罪嫌送辦。

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(中國時報)

持變造電子簽證闖關 家遭祝融 老夫婦葬火窟

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