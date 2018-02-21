台北燈節 大型街頭音樂廳

2018年02月21日 00:48 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

2018台北燈節24日登場，今年主燈採雙主場設計，西門町街頭的「幸福魔力狗」，由3隻台灣犬牽手環繞而成，日前已架設完畢；北門則有運用20盞台灣犬影燈打造的「幸福狗狗區」，儘管仍在測試階段，已有不少民眾等不及拍照打卡。燈節期間將有9大主題燈區、超過50場演出，一連照亮西區9天。

台北燈節2度移師西區，今年打造雙主場，西門町主燈「幸福魔力狗」由金、銀、紅3隻台灣犬組成，象徵海洋、新世代台北人和凱達格蘭族圖騰，傳達台灣在地價值和世代傳承的意象。主燈高5公尺，加上底座高達3層樓，鑲有1.1萬顆LED燈泡，每半小時有一次燈光秀，整點還有真人歌舞秀，是今年燈節大亮點。

將軍光雕秀 每日上演

與以往不同的是，北門周邊古蹟文物已陸續整裝完成，今年北門廣場布設20盞台灣犬分身影燈，小狗分身會隨著燈光轉變，呈現追、跑、玩、跳等逗趣模樣；從高處向下看，分身影燈則會形成一張巨大的狗狗萌臉。

燈節期間，北門每天都會上演「守城將軍光雕秀」，設計團隊將運用影像，訴說清朝將軍陳化成擊退海盜的英勇事蹟。另外，象徵光榮台北的世大運聖火台，也將在北門廣場重現，與光雕秀相互輝映。

搭配展演 藝術味濃

除了傳統宮廟燈區，今年燈節設有9大主題燈區，在雙主燈之外，還有地景燈海區、祈福燈區、城市美術館、西本願寺創作區、學生創作、友好交流區、自由創作區等，從西門町主展演區沿著中華路到北門，一路延伸到西本願寺。

每個燈區都會搭配展演活動，燈節策展人、蘇打綠團長阿福預告，燈節期間有超過50場表演，除了街頭藝人，還有現代舞、演唱會、真人秀等，要讓燈節成為台北版亞維儂藝術節，把西區打造成大型的「街頭音樂廳」，請民眾拭目以待。

(中國時報)