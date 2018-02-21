國運籤中吉 打拚拒貪就有財

台北市松山霞海城隍廟供奉五路武財神，廟方在今日準備2萬個10元招財錢母為民眾添財氣，並請人拜演財神讓信眾摸財神爺的鬍子，祈求庇佑、發大財，為新的一年討個好兆頭。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

台北市松山霞海城隍廟昨聚集眾多民眾，盼在初五開工日拿到發財金，前立法院長王金平昨受邀出席。廟方現場抽出國家財運籤，是還不錯的中吉，籤詩提醒只要努力、不要貪，國家財運會好很多。王金平希望大家往好的方向去想，「團結一致為國家貢獻，念力是非常強大的。」

松山霞海城隍廟的財神爺聞名全台，廟方今年準備了2萬份招財錢母發財金，希望讓所有信眾都能拿到。民眾為了求限量發財金，在廟口大排長龍，隊伍蜿蜒到對街去；排第一個的彭先生特地從苗栗北上，且從前天上午7點就開始排隊。廟方昨天除了邀請王金平外，也找來世大運武術金牌許凱貴扮演「武財神」開工招財。

廟方今年抽出的台灣經濟財運籤是「中吉」籤，「南販珍珠北販鹽，年來幾倍偵財添，勸君止此求田舍，心欲多時何日厭」。

松山霞海城隍廟祕書陳美雲說，籤詩是說南北都會有收入，收入也會比去年好，只要努力、不要貪，好好打拚，大家的財運都會比去年好很多；去年抽到下下籤，今年是中吉，應該會比去年好很多。

王金平表示，籤詩是希望每個人安分守己，盡自己的能力去奮鬥，努力能夠使自己的家運往上提升，讓自己的事業達到最好的境界，並發揮所能為國家貢獻，而安分守己，社會才能夠安定。

王金平說，大家要往好的方向想，每個人都能夠有好的心念，團結一致為這個國家貢獻努力，為自己的事業打拚，「念力是非常強烈、巨大，念力所發揮的影響，會讓大家感到不可思議。」

(中國時報)

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