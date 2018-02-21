新年新氣象 政院推好書

2018年02月21日 00:48 中國時報 張理國 、 崔慈悌 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

新年伊始，哪些書正流行？政院人士推蔫《天才》、《未來年表》、《里山資本主義》等3本。總統府發言人黃重諺推薦《貿易大歷史》，而藍委蔣萬安力薦《絕望者之歌》，蔣萬安說，這本書不是要觸霉頭，而是鼓勵大家以奮鬥來改變命運，其實是一本充滿希望的書。

花媽愛將丁允恭去年才到行政院擔任顧問，3個月不到，火速接任行政院副發言人，他所推蔫的書，是前東京都知事石原慎太郎以84歲高齡奪下日本2016年度暢銷書第一名的作品《天才》。

《天才》是石原以前日相田中角榮為藍本，以第一人稱口吻所描寫，而田中是石原的政敵，諸多衝擊性的話題，深深吸引同是作家的丁允恭。石原透過筆，成為政敵的代言人。丁允恭覺得有趣的是，石原沒有透過田中的視角來看自己，「也許是小說家在創作的獨斷領域裡面，必要的自我節制吧」！

政務委員林萬億推蔫河合雅司的《未來年表》，負責少子化政策的林萬億，對河合雅司關於日本人口減少及高齡化的觀察，有同樣的關切。河合提出面對日本「寧靜危機」的10項對策，林萬億認為，日本的成敗經驗都可以提供台灣很好的參考。

政務委員吳澤成以地球環保的概念，推薦天下雜誌出版的《里山資本主義》。「里山」一詞源自日文，是指環繞在村落周圍的山林。吳澤成說，書中敘述村民將閒置的天然林木資產，重新活化並循環利用，轉化為電力，村民甚至可輸出賣錢，讓農村經濟得以再生。

《貿易大歷史》作者William Bernstein是位專業醫生，黃重諺說，這是一本貿易史著作，從遠古到現在，人們透過貿易，了解如何進行國際分工，在互利合作下，可以使彼此生活更富足，而非爭鬥掠奪。

蔣萬安表示，《絕望者之歌》作者傑德‧凡斯出身卑微，是美國白人的底層人物，而他用功讀書打工，從耶魯大學法學院畢業，扭轉了自己的人生。蔣萬安說，台灣也有許多人辛苦生活著，新年介紹這本書，是希望大家要像傑德一般，不要被困難環境所打敗，以正向態度展望未來。

(中國時報)