屏東綵燈節 聽萬年溪歌唱

2018年02月21日 00:48 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2018屏東綵燈節熱鬧啟動，20組燈飾從屏東市萬年溪河畔延伸至千禧公園，全長超過2公里，為城市帶來閃亮歡樂年節氣氛；屏東縣長潘孟安歡迎民眾到屏東走春，賞燈、逛市集、玩文創。

潘孟安表示，屏東綵燈節去年首次在萬年溪舉辦，令人驚豔，扭轉以往大眾對萬年溪的負面印象；今年綵燈節延續河岸燈景並擴大燈區範圍，有別傳統、具象的花燈形式，以在地人文歷史特色作為發想，結合裝置藝術、燈光、音樂及互動科技，帶給大家豐富的視覺饗宴。

今年綵燈節共有5大燈區、20組燈飾，分別為「歡樂時光」、「祈福療癒」、「聲動光譜」、「魅力屏東」、「熱帶風光」等，包括文青風格、海洋動物、原民及客家等族群文化，還有更多的祝福。

例如以水果箱為基底，喜迎狗年來臨的「果來旺」，在新年為屏東帶來豐隆；長達36米的「大地回春」，以喜氣的紅色、金銀黃色變化，讓民眾感受來自大地的祝福及財源滾滾。

「齊放星河」在萬年溪中點亮許多燈泡，如同希望同時萌生；民眾還可以在「萬年的祝福」許下新年新希望，透過天燈光影互動科技，冉冉上升到萬年溪的夜空。

另外，像「聽！萬年溪的歌唱」燈飾是以小提琴為主題，大大的音符彷彿為萬年溪進行演奏，同時向小提琴之母李淑德致敬；「飛躍屏東」則以飛越河面的海豚，展現出屏東熱帶海洋風情，「鯨豔屏東」讓人驚艷；連CNN評選世界12大落日美景的關山夕照，此次也一併搬到萬年溪，運用橘黃光的暈染，表現出夕陽西下絢麗晚霞的感覺。

屏縣府觀光傳播處長黃建嘉表示，即日起至3月4日，每日下午4時至9時在千禧公園設置超過50攤文創、農創、伴手禮市集及街頭藝人表演，現場更準備Q版夾娃娃機，縣府和在地百貨公司合作，提供精美小紀念品供民眾試手氣。

(中國時報)