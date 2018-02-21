今降半旗 救花蓮發消費券「周五討論」

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中國時報
／綜合報導

花蓮縣長傅崐萁向中央「喊話」，盼政府「發消費券救花蓮」，以刺激觀光產業；行政院「0206花蓮震災救助及重建專案小組」召集人陳美伶昨表示，本周五會邀請花蓮縣政府出席專案小組會議，傅崐萁若提出相關要求，會中將會討論。為悼念花蓮大地震罹難同胞，行政院指示全國各機關各級學校今降半旗1日。

行政院周五將召開「0206花蓮震災救助及重建專案小組第4次會議」，這是專案小組會首次在台北舉行。行政院發言人徐國勇說，發放消費券涉及政府財政負擔，將由專案小組會議來討論。

陳美伶說，對於發放消費券，若傅在會中提出相關建議，就會進行實質討論。

對於花蓮震災中私人建物的災損，陳美伶日前說，請縣政府儘速邀集相關技師、建築師等公會完成評估，中央已編列約2.1億元相關重建費用，提供重建法令、技術諮詢及融資管道等服務，並補助民眾辦理結構安全性能評估及擬定重建計畫。

行政院長賴清德也說，在觀光產業方面，目前觀光局已規畫提撥3000萬元的貸款信用保證金，提供受災旅宿紓困，另外，也將補助1000萬元，鼓勵旅行業組團前往花蓮；此外，還有其他相關措施，包括鼓勵旅行業組團前往花蓮，提供包括住宿費每人每天500元、交通租賃車費2分之1等補助；自由行3人3天2夜部分，每人補助住宿500元，預算共500萬元，總計會投入超過6000萬元來振興花蓮的觀光。

另外，聯發科繼捐助災民春節期間住宿費用，於花蓮境內11家旅館、14間民宿合計安置239位民眾、房間數116間後，行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛表示，考量年節期間民眾不易尋覓租屋處所，經聯繫後，聯發科董事長蔡明介允諾增加捐助費用，讓安置民眾可住宿至元宵節。

(中國時報)

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