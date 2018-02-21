春節打卡熱點 烘爐地最夯

中和烘爐地南山福德宮，春節期間吸引近7萬名信眾前往參拜求發財金，榮登新北最夯景點寶座。（吳堂靖翻攝）

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中國時報
／新北報導

農曆春節結束，據新北市民政局統計，「10大新北之最」打卡熱點，春節期間共吸引30多萬打卡人次，其中，中和烘爐地南山福德宮7萬多人次，榮登最夯景點寶座；傳聞可治病的新店九丁榕，也吸引不少民眾參拜祈福，成為新興打卡景點。

求財兼踏青 一舉兩得

新北民政局推出的「10大新北之最」打卡熱點，網羅新北最大湖泊、最老戲院、最大土地公等特色人文地景。春節期間的前3名熱門打卡景點，分別是烘爐地南山福德宮、九份昇平戲院分居冠亞軍，平溪老郵局及十分瀑布並列第三名，旅遊打卡人數突破18萬，景點結合在地人文及自然景觀，深受民眾喜愛。

以南山福德宮為例，風景秀麗又有多條登山步道，民眾參拜後可直接登山踏青；另外，九份昇平戲院，景點本身具有豐富歷史，周邊更有老街、特色美食及十分瀑布等自然景觀加乘，成功擄獲國內外遊客的心。

南山福德宮總幹事游輝文表示，春節期間民眾搶求發財金，加上天氣涼爽，民眾求財兼旅遊，每天都湧進上萬名信徒，其中又以初一、初二人數最多，每天突破1.5萬人，7萬個小紅包被搶領一空。

除了傳統走春路線，不少民眾選擇來趟人文之旅，有「樹醫公」美名的新店九丁榕，相傳曾有居民久病纏身，四處求醫不見好轉，向九丁榕許願後，竟逐漸好轉，成為當地重要的信仰寄託，民眾慕名前往遊覽祈福。

新店九丁榕 新興景點

春節出遊不再只是走馬看花，新北市綠美化環境景觀處集結轄內珍貴樹木，如新店九丁榕、淡水天元宮櫻花及三芝共榮社區的大葉雀榕等，要讓民眾循著老樹蹤跡，聆聽各地的人文歷史，提供更多遊玩新選擇。

(中國時報)

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