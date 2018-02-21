做好收心操 迎接開學開工

2018年02月21日 04:10 中國時報 葉臻 、邱立雅、 李佳玲 、 賴佑維 ／綜合報導 、邱立雅、／綜合報導

21日開學上班日，對剛放完年假就要上學、上班的民眾來說，難免有些心不在焉，除了家長要「帶頭早睡」，以身作則正常作息，壢新醫院精神科醫師廖崑竹也建議若出現「開學上班症候群」，可調整呼吸，利用呼吸放鬆法深呼吸後，讓空氣停留在體內1、2秒再吐氣，2到3個循環就能達到放鬆效果。

當心流感、腸胃炎

壢新醫院小兒科主任醫師薛常威指出，剛過完年假，學生們可能要拜訪親戚，南來北往，或是外出旅遊，要格外注意傳染病的問題。他說，最近較常見的是腸胃炎或是流行性感冒。若有狀況不佳者的學生，或是擔心被傳染，可以帶口罩上學。

桃園市教育局表示，春節結束的「收心操」除了要提早執行，家長也要開始恢復小朋友的作息，特別是要帶頭早睡，若家長管教小朋友早睡，但自己卻仍熬夜，會讓小朋友心理不平衡，反而偷偷熬夜。另外也要在開學前帶小朋友去檢驗視力，過去有不少寒、暑假過後，近視度數暴增案例，或是出現假性近視，最好能在開學前帶小朋友到院檢查。

家長帶頭早睡早起

苗栗縣教育處建議，調整生理時鐘是必要的，假期多半睡到自然醒，這幾天要調整回規律的作息，再來則是三餐準時少零食，上學後早餐時間比放假時早，午餐前又沒有零食可以吃，孩子容易因肚子餓而精神不濟，應調整三餐時間。

親子合編竹簍熱身

新竹縣五峰國小的收心操提早在19日舉辦，因學校申請原住民重點學校新校園計畫，家長與學生自製大型竹編背簍，放置在校園一處樹林下，成為未來學生遊樂的場所。校長葉惠雯表示，這個大型背簍才剛完成，希望能夠祖靈接近、跟土地親近，在21日開學日當天一早，也會帶領學生們在背簍處進行簡單的祝福禱告，做一個假期結束的收心活動。

(中國時報)