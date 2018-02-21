后里垃圾成山 鄉親嗆聲抗議

后里垃圾堆置場堆積如山，議員陳本添（左）、里長郭明洲（右）現勘，疾呼不要什麼垃圾都丟到后里。（陳淑娥翻攝）

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中國時報
／台中報導

除夕前的國家清潔周垃圾量暴增，過了一個年，台中后里垃圾堆置場變成垃圾山！市議員陳本添及廣福里長郭明洲20日現勘，發現上千噸的外來垃圾及爐渣堆積如山，環境衛生令人憂心忡忡，鄉親受不了嗆聲要抗議，疾呼環保局適可而止，不要什麼垃圾都丟到后里。

先是清潔周 暴量未清

郭明洲指出，原本和環保局已達共識，后里垃圾掩埋場只暫置后里的垃圾，由於垃圾車排隊入廠傾倒垃圾太耗時，為體恤后里清潔隊辛勞及讓民眾能準時丟垃圾，所以每天收運的垃圾先暫放堆置場，於周三及周日不收垃圾時間，再運至焚化爐處理。

疾呼環保局 適可而止

郭明洲不平的說，台中3個焚化爐的爐渣放到后里都還沒清走，環保局卻允許附近豐原、神岡的垃圾也堆置過來，卻一直放著都不見處理，導致過了一個年，上千噸的外來垃圾及爐渣堆成幾樓高，真的變成垃圾山了。

陳本添指出，清潔隊在傾倒垃圾時，臭味四溢，環境及衛生都令人堪憂，而后里空氣原本就不好，再加上堆置場的味道，鄉親受不了都嗆聲要抗議。

環保局長白智榮表示，除夕前一周為國家清潔周，因機關學校、家家戶戶進行大掃除垃圾暴增，致后里焚化爐儲坑較高，無法再傾倒垃圾，所以才進行必要性調度，暫放在堆置場，以符合最大公共利益，其他縣市也都是這麼調度，否則若癱瘓垃圾收運時間，將對民眾造成極大的不便。

暫置問題 年後儘快處理

白智榮強調，對於暫置垃圾，有一套標準處理程序，年後將會盡快處理，在這之前會做好定期噴藥及加強環境維護。

(中國時報)

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