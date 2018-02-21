台灣燈會 5天破150萬人次

2018台灣燈會初一點燈至初五，已有逾150萬遊客湧入燈區，其中不乏衝著「比利時托爾高空劇場」演出，提前來賞燈的遊客。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

2018台灣燈會第1階段嘉義燈會初一點燈，至20日已超過150萬名遊客進入燈區賞燈，對比去年雲林燈會首日就有150萬人次湧入，嘉縣副縣長吳芳銘強調，嘉義燈會首次導入大數據，結合電信業者手機訊號，以及ETC、eTag等數據資料，取代傳統按碼錶計算人次，科學化統計對照以往膨風數字，今年人數統計相對精準。

導入大數據 人數精準

嘉縣府統計，初一點燈有27.5萬遊客前來賞燈，人數最多落在初三的40萬人；對比雲林首日的百萬人盛況，嘉縣賞燈遊客量似乎大幅縮水。落差如此之大，吳芳銘也強調，應是捨棄以往人工按壓碼錶統計人次，改採手機訊號等電信數據資料統計遊客量。他還指出，數字跟往年比雖一定下滑，但較客觀真實，「不能拿蘋果和梨子比。」

ETC、eTag＋手機訊號

連縣長張花冠都說縣府採大數據分析遊客量才叫科技化，「以往活動統計都是灌水的。」至於所謂大數據，除路口設ETC、eTag感應，主要是結合中華電信、遠傳電信2家電信業者手機訊號，每晚10點半提供人流分析資訊等報表，除了解當天參觀人數，也可透過手機訊號分析遊客在燈區停留時間、來自哪個縣市，藉此了解遊客的區域特性等，另外國遊客則採用國際漫遊或預付卡等數據推估。

吳芳銘認為，台灣大型活動過去多以人工計數或面積推估人數，可能10個燈區同一名遊客就被統計20多次，導致人數動輒超過千萬人；但幾乎人手一機的科技年代，透過雲端或大數據資料挖礦，不只人流分析更精確，未來縣府也能依分析數據調整行銷區域和方法。

(中國時報)

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