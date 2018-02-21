花蓮地震 台東住宿率掉3成

春節必定大排長龍的「排隊名店」藍蜻蜓，中午並未湧現人潮，春節台東遊客縮水不少。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

花蓮地震，掃到台東！今年春節期間台東遊客減少許多，飯店春節住宿率僅7至8成。台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，多數飯店原本一房難求，在花蓮地震後許多退訂根本來不及補上，台東也受到花蓮地震的池魚之殃。

南迴公路 少4.4萬車次

而以往春節必塞車的南迴公路，今年幾乎一路順暢，20日是收假日，南迴公路依舊暢行無阻，根據警方統計，今年春節南迴公路車次較去年少了約4成5、約4萬4000車次。原本嚴陣以待的執勤員警也摸不著頭緒，直言「很難得春節車流這麼順暢」！

潘貴蘭表示，原本春節前飯店都已經一房難求，不過花蓮地震距離春節近，地震後退訂電話不斷湧入，根據統計春節期間，台東的飯店住房率約僅7至8成，相較於往年幾乎都全滿的狀況確實冷清不少。

她說，花東常被合為一談，因為路途遠大都計畫型旅遊，連假時間長北部民眾計畫花東旅遊，在花蓮地震後遊客取消花蓮的行程，就連台東行程也一併取消，因此台東旅宿業者也遭到地震的池魚之殃。

花蓮補助 台東乾瞪眼

花蓮地震僅少數區域受災，行政院針對花蓮觀光產業提出住宿及交通費補助方案，甚至台鐵還加開專列到花蓮，讓台東業者只能乾瞪眼。

潘貴蘭指出，台東業者也有意提出專列申請，希望能爭取更多遊客到台東，不過花蓮在地震後台東確實沒有立場可以爭取，台東地理位置排在花蓮之後是避免不了的宿命，只能呼籲遊客台東依舊美麗，空氣依舊清新，可以多排時間到台東走走。

(中國時報)

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