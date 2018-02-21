初三1.3萬人 爭睹野柳女王頭

好天氣帶動春節出遊人潮，新北市野柳地質公園初三入園人數達1萬3000人次，創下近年來單日入園人數最高紀錄。（林縉明翻攝）

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中國時報
／新北報導

春節連假好天氣帶動出遊人潮，新北市野柳地質公園指出，初一至初四共湧入逾5萬名遊客，其中，初三人潮最多達1萬3000人次，比往年約成長2成，可說是陸客來台人數銳減後，少見的人潮榮景。

野柳地質公園以女王頭著名，每年吸引超過250萬人次入園，近2年陸客來台人數銳減，野柳陸客僅剩3成，雖因韓國綜藝節目來台取景拍攝，帶動韓籍遊客數成長，但仍不及陸客人數，遊客總是稀稀落落。

「好天氣帶動旅遊人潮！」春節期間野柳地質公園人潮絡繹不絕，從售票處就大排長龍，入園後步道被遊客擠得水洩不通。

野柳地質公園副總經理湯錦惠指出，每年入園人數外籍旅客客占8成、國旅2成，往年過年期間國旅人潮雖有增加，但每日平均人數約1萬人，今年因初一至初五都好天氣，帶動國旅人數上升，園區幾乎被人潮塞爆。

「久違的人山人海盛況！」湯錦惠說，去年初三起開始變天，初二過後人潮就減少，今年從除夕至初四都是好天氣，入園人次成長逾2000人，尤其是初三入園數超過1萬3000人次，創下近年來單日入園人數最高紀錄。

另外，金山老街也是擠滿人，車流回堵嚴重，原本從萬里市區到金山老街約15至20分鐘路程，平均要開1個小時以上才能到，而且還找不到車位，當地人驚呼「好久沒出現爆量人潮」。

(中國時報)

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