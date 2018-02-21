提早上工 清潔隊員忙清垃圾

桃園市清潔隊員提早開工清運年節累積的垃圾，預估收運垃圾量會超出平常量2倍。（環保局提供）

友善列印
中國時報
、邱立雅、／綜合報導

年假最後一天，各地清潔隊先開工，桃園市上千名清潔隊員20日上午9點開始清運，新竹縣尖石鄉為因應遊客所帶來的大量垃圾，19日就提早開工，新竹市原本每周三為停收垃圾日，21日將加班清運，苗栗縣各鄉鎮市清潔隊也是20日就恢復垃圾清運，希望民眾上班日有整潔環境。

桃園市環保局環境清潔稽查大隊長羅文林表示，今年年假期間各區犧牲假期值勤的隊員約有250人次，開工日期和往年一樣，初五就開始運作，21日初六雖然是清潔隊的固休日，但為了減輕民眾累積數天的年假垃圾，仍要加班清運。

新竹縣除了尖石提前19日、五峰為21日開工日才收垃圾，其他地區幾乎都從20日加緊清運。芎林清潔隊長三仁壽表示，20日上午8時就開始收垃圾，收到下午還清不到一半，加上新竹市焚化爐提供處理噸數遠不及收集數量，未來恐需一段時間才能消化。

新竹市每周三為停收垃圾日，但為因應年節前後垃圾量增加，14日（小年夜）、21日（初六）停止清潔隊員放假，採加班出勤，並依星期一清運路線收運垃圾。

苗栗縣通霄、苑裡、後龍、公館、頭屋等10個鄉鎮年初四就開工，苗栗、竹南、頭份人口較密集的鄉鎮市初五才開工。縣環保局廢棄物管理科指出，縣內主要風景區及觀光休憩景點，因應遊客人潮所產生垃圾，公所將排班清運，確保環境整潔。

(中國時報)

初三1.3萬人 爭睹野柳女王頭 溪尾櫻花開 萬里香芬芳撲鼻

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。