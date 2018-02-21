提早上工 清潔隊員忙清垃圾

2018年02月21日 04:10 中國時報 葉臻 、 陳育賢 、邱立雅、 李佳玲 ／綜合報導 、邱立雅、／綜合報導

年假最後一天，各地清潔隊先開工，桃園市上千名清潔隊員20日上午9點開始清運，新竹縣尖石鄉為因應遊客所帶來的大量垃圾，19日就提早開工，新竹市原本每周三為停收垃圾日，21日將加班清運，苗栗縣各鄉鎮市清潔隊也是20日就恢復垃圾清運，希望民眾上班日有整潔環境。

桃園市環保局環境清潔稽查大隊長羅文林表示，今年年假期間各區犧牲假期值勤的隊員約有250人次，開工日期和往年一樣，初五就開始運作，21日初六雖然是清潔隊的固休日，但為了減輕民眾累積數天的年假垃圾，仍要加班清運。

新竹縣除了尖石提前19日、五峰為21日開工日才收垃圾，其他地區幾乎都從20日加緊清運。芎林清潔隊長三仁壽表示，20日上午8時就開始收垃圾，收到下午還清不到一半，加上新竹市焚化爐提供處理噸數遠不及收集數量，未來恐需一段時間才能消化。

新竹市每周三為停收垃圾日，但為因應年節前後垃圾量增加，14日（小年夜）、21日（初六）停止清潔隊員放假，採加班出勤，並依星期一清運路線收運垃圾。

苗栗縣通霄、苑裡、後龍、公館、頭屋等10個鄉鎮年初四就開工，苗栗、竹南、頭份人口較密集的鄉鎮市初五才開工。縣環保局廢棄物管理科指出，縣內主要風景區及觀光休憩景點，因應遊客人潮所產生垃圾，公所將排班清運，確保環境整潔。

(中國時報)