疏導賞燈人潮 分局聯合執勤

2018年02月21日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

2018台灣燈會長達24天，對員額有限的嘉義縣警方成一大考驗。目前全縣各分局均處非常時期，除將轄內小型派出所提前到晚上6點關門，員警也配合主力所聯合執勤、巡邏，減輕勤務量。為體恤員警守護燈會的辛勞，嘉義縣警察局除設置「員警行動休息補給站」，提供膳食讓員警即時補充體力，也規畫「員警咖啡休憩區」，讓員警感覺疲憊時喝了再上。

布袋警分局是嘉縣率先採用聯合執勤的分局，因成效不錯，因應燈會舉辦且燈期長達24天，警局決定透過大小所勤務調配，讓員警人力運用更彈性。縣警局行政科長鄭寶林表示，雖然燈會期間中央有派警力支援，但為確保燈區正常運作，各分局才會採聯合執勤，除槍械移至主力所，6人以下的小型派出所晚上6點後即拉下鐵門，員警再配合主力所服勤。

嘉縣員警編制員額1438人，預算員額1394人，因年金改革退休人數減少，加上這2年特考班陸續補人，目前缺額只剩48人，警力不算吃緊；只是嘉縣有80個派出所，鄭寶林認為「警力過於分散」，對比鄰近縣市採行聯合執勤，燈會過後勤務執行是否沿續辦理，會先由各分局自行評估。

曾任竹崎警分局長、現任朴子警分局長的江慶斌說，以竹崎分局為例，21個派出所除3個大所24小時值勤外，其餘18個小所晚上10點就閉門執勤；且不少派出所配置才5個人，經常出現單警巡邏或處理事故，風險性增加，採聯合執勤雖勤區變大，但至少維持2名員警出勤，對同仁的安全性來說，相對有保障。

(中國時報)