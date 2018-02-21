墾丁住房率 仍稱霸全台

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中國時報
／屏東報導

墾丁自「滷味之亂」後，又受消費過高又不值的惡評纏身，連帶也影響春節訂房率，屏東縣觀光協會坦承，今年春節住房率約8成，較往年略有下滑，但以平均值來看，仍高於全台各景點，還有飯店從初一至初四都是滿房，對墾丁觀光競爭力仍深具信心。

「墾丁觀光真的沒有傳聞中這麼糟糕」屏東縣觀光協會理事長郭子義指出，今年春節期間，墾丁各家飯店的平均住房率確實有下滑，但一房難求的現象還是有的，如墾丁凱撒大飯店初一至初四都滿房，且各景點也可見滿滿遊客，墾丁依舊是國內旅遊熱點。

根據屏縣府觀光傳播處統計指出，墾丁福華渡假飯店從除夕至初三的住房率有85％、初四也有75％，墾丁凱撒大飯店則是除夕86％、初一至初四滿房，悠活渡假村雖除夕僅有5成，但後4天也有7成，墾丁福容大飯店則是5天平均7成，整體平均約8成。此外，據交通部資料顯示，墾丁快線巴士的乘載量，在去年除夕至初三的搭乘人數計為7056人，而今年同期是8501人，約成長20.5％。

屏縣府也反駁「到墾丁不如出國」的言論，國內外旅遊型態本就不同，怎能相提並論，縣府會協助地方提升觀光品質，例如與墾管處合作促銷生態旅遊、與國外大型觀光集團合作招攬團客等，還會不定期派消保官稽查、避免業者哄抬價格再犯。然而，大飯店住房率雖高，不過民宿業卻是苦哈哈，黃姓民宿老闆說，去年的住房率百分百，而今年只剩6成，不過不會失望，因為遊客是一定會有的，只是真的要用心經營。

(中國時報)

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