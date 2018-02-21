就業無礙 身障者變外語幫手

2018年02月21日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

23歲重度肢障的蕭至祐，並不因此向命運低頭，靠著兩個輪子與努力不懈的精神，在新竹市政府協助下，進入勞工處工作，並展現個人英文長才，除了闖出穩定就職路，現在更是勞工處倚重的翻譯人員。

為協助身障者突破就業障礙，新竹市政府推動「愛無礙職場方案」，成立專業團隊輔導企業單位，為身障者打造無障礙職場，目前已有百人受惠，蕭志祐即是成功的案例之一，市長林智堅也希望更多企業、單位一起加入，打造無障礙職場。

勞工處表示，蕭至祐一出生就罹患俗稱神經管缺陷的先天性脊柱裂，但他努力不懈勤讀外語，並畢業於應用外語系。蕭至祐說，儘管自己肢體障礙，但仍擅長很多事，一直都想找能發揮所長的工作，但一般企業用身障者的意願似乎並不太高，即使後來進入庇護工場工作，也受限於輪椅高度，處理貨架、整理業務上仍因身體限制而無法勝任。

即使遭遇重重阻礙，蕭至祐仍不放棄求職，積極爭取各種面試機會，最後透過面試進到勞工處擔任總機工作，更成為不可或缺的好幫手，同仁們需要說、讀英文時，就會請他幫忙，現在已是勞工處倚重的翻譯人員。

勞工處長黃錦源表示，針對身障同仁的職務再設計需要務實規畫，但其實並不需要花大錢，以至祐為例，勞工處先調整工作內容，讓他擔任總機，再透過職務再設計，為他量身打造合身的辦公環境、輕便輪椅，不到2萬元的花費，政府全額補助。

(中國時報)