就業無礙 身障者變外語幫手

蕭至祐進入竹市勞工處，一展英文長才。（陳育賢攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

23歲重度肢障的蕭至祐，並不因此向命運低頭，靠著兩個輪子與努力不懈的精神，在新竹市政府協助下，進入勞工處工作，並展現個人英文長才，除了闖出穩定就職路，現在更是勞工處倚重的翻譯人員。

為協助身障者突破就業障礙，新竹市政府推動「愛無礙職場方案」，成立專業團隊輔導企業單位，為身障者打造無障礙職場，目前已有百人受惠，蕭志祐即是成功的案例之一，市長林智堅也希望更多企業、單位一起加入，打造無障礙職場。

勞工處表示，蕭至祐一出生就罹患俗稱神經管缺陷的先天性脊柱裂，但他努力不懈勤讀外語，並畢業於應用外語系。蕭至祐說，儘管自己肢體障礙，但仍擅長很多事，一直都想找能發揮所長的工作，但一般企業用身障者的意願似乎並不太高，即使後來進入庇護工場工作，也受限於輪椅高度，處理貨架、整理業務上仍因身體限制而無法勝任。

即使遭遇重重阻礙，蕭至祐仍不放棄求職，積極爭取各種面試機會，最後透過面試進到勞工處擔任總機工作，更成為不可或缺的好幫手，同仁們需要說、讀英文時，就會請他幫忙，現在已是勞工處倚重的翻譯人員。

勞工處長黃錦源表示，針對身障同仁的職務再設計需要務實規畫，但其實並不需要花大錢，以至祐為例，勞工處先調整工作內容，讓他擔任總機，再透過職務再設計，為他量身打造合身的辦公環境、輕便輪椅，不到2萬元的花費，政府全額補助。

(中國時報)

海巡閃強光 漁民暈眩撞暗礁 初五開工了！ 垃圾量增3成

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。