初五開工了！ 垃圾量增3成

2018年02月21日 04:10 中國時報 洪榮志 、 許素惠 ／連線報導 ／連線報導

年節過完恢復開工，台南市在國家清潔周及春節期間，共清運1.64萬公噸垃圾；除夕及初四等2天每天的清運長度高達3萬2000公里，是平時清運長度的1.5倍，足以繞台灣32圈。雲林縣各鄉鎮市公所清潔隊初五也開始清運垃圾，連假加上返鄉人潮初估垃圾量約增加3成。

台南市政府環保局統計，從8日至14日的國家清潔周，全市共清運1萬671公噸垃圾；15日除夕出動1258人次、587車次，清除2118公噸垃圾，比去年除夕的1901公噸，增加217噸。

16日大年初一至18日初三暫停清運垃圾，但市內風景區即時清運的垃圾，仍機動開放進廠處理328公噸。19日初四恢復收運，出動1402人次、754車次，清運3331公噸垃圾，比去年初四的3,411公噸，減少80公噸。

環保局表示，今年國家清潔周及春節期間，期間總計動員8240人次、4055車次，清除1萬6448公噸垃圾，比去年的1萬6595公噸減少147噸，呼籲市民持續垃圾分類、資源回收，減少垃圾量，攜手邁向低碳城市。

春節停收了4天，雲林縣內各鄉鎮市清潔隊20日開始清運垃圾，垃圾車一整天穿梭不止，返鄉人潮加上外來遊客，雲林縣環保局代理局長張喬維指出，大年初一到初四4天，全縣20鄉鎮市垃圾約多出3成，相較於過年前家家戶戶大掃除爆增3倍的情形，並未增加太多，完全在預估範圍中，反而是廚餘量增加較多，約比平日增加5成，主要是年節期間大家為了大吃大喝，總是準備過量食物所致。

儘管全縣垃圾未增量過多，但北港朝天宮前中山路卻是例外，初一至初四便累積10萬公噸又830公斤的垃圾，相當驚人。

(中國時報)