就業市場穩定 桃園失業給付人數 連3降

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中國時報
／桃園報導

桃園市就業服務處今年調查市內近3年被資遣及辦理失業給付人數，發現皆呈現下降趨勢，尤其是因歇業或轉讓、虧損或業務緊縮原因被資遣的人數更是明顯下降，顯示就業市場比前2年來的穩定。

桃園市就業服務處表示，桃園近3年來由於升格成直轄市，加上機場捷運通行，不少工作機會增加，交通也更便利，工作室場也相對穩定。

以資遣通報人數來說，2017年共有1萬1413人，比2016年的1萬1685人相較減少272人，相當於減少2.3％，與2015年的1萬2867人相比，更少了1454人，相當於11.3％。

桃園市就業服務處表示，與景氣指標相關的資遣原因，包括勞動基準法中的歇業、轉讓、虧損或業務緊縮，在以上指標中，桃園市的數據也明顯下降，2017年因歇業或轉讓被資遣人數為1234人，比2016年少了916人，也比2015年少了529人，且2017因虧損或業務緊縮的資遣人數，甚至比2015年少1806人，相當於減少33％。

桃園市就業服務處表示，桃園近年由於推動工業發展，加上機場捷運通車，往來工作方便性增加，就業機會也變多，就連失業給付的申請人數也大幅下降，2017年失業給付申請人數共有8809人，比去年少672人，比前年少了862人，可見桃園就業市場穩定情況和產業經濟的成長。

(中國時報)

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