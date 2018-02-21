掃毒 鎖定日租、2房型套房

2018年02月21日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

鼓山警分局執行安居緝毒專案，全面鎖定「社區型毒販」，尤其大樓林立的高美館、農16特區更是重點，日前召開的毒品防制座談會，已將日租型或2房型出租套房，列為清查對象，並跟大樓管委會及住戶建立反毒通報網。

過年前鼓山警分局執行安居緝毒專案，從1月29日至2月5日止，查獲以「大樓與社區據為販毒處所」藥頭1人，並聲請羈押獲准，另查獲持有一、二級毒品案11件，合計12案12人，為有效打擊毒品犯罪，更走入社區建立警民合作。

根據警方日前召開的毒品防制座談會，巿警局副局長王欽源特別提到，因為警民合作才能將窩藏在85大樓日租型套房的藥頭一舉擒獲，針對「社區型毒販」及其販毒網，有賴於大樓管委會、住戶、保全通報才能將毒品趕出社區。

警方指出，過去的住宅型態以獨棟透天較多，但因社會變遷，現在大樓林立，集合式社區也易讓不法分子有機可趁，尤其日租型或2房型套房，更因為出入複雜，且不似3房以上的家庭單純，最怕被毒品占為據點利用。

以鼓山警分局龍華所來說，轄區成立委管會的大樓就有230棟，要避免毒品危害社區，單靠警力追緝有限，如果管委會、住戶能形成共識，遇到可疑分子立即通報，即可強化反毒力道，還給民眾無毒乾淨的社區。

(中國時報)