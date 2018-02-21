兒童新樂園 過年大賺親子財

台北市今年春節連假期間，兒童新樂園平均遊客每天突破2萬人次。（北捷提供）

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中國時報
／台北報導

農曆春節期間許多民眾趁著好天氣出遊，台北兒童新樂園、貓纜成為許多親子遊玩的好去處，春節期間每天吸引逾2萬人次造訪。從大年初一至初五為止，北捷預估5天遊客數雙雙會突破10萬人次。

北捷指出，兒童新樂園今年農曆春節期間每天均超過2萬人次到園遊玩，初一到初四約有8萬4000人次遊客造訪，較去年同期的7萬4000人次，增加約1萬人次；每日平均約2萬1000人次造訪，較去年同期的1萬8000人次，增加約13％。

成長主因除天氣狀況佳，也因園內遊樂設施增加，及推出一日票廣受親子歡迎所致。台北市兒童新樂園今年園內增加委外遊具13項，加上近日推出一日票促銷票，寒暑假及例假日全票180元，優待票150元，可無限次數搭乘1至13號大型遊樂設施，若每項遊樂設施都搭乘一次，估計可省下200元左右，春節也配合寒假時間延長至晚上8點才閉園。

另外，貓纜今年初一至初四搭乘約8萬人次，較去年同期7萬9000人次，增加約1000人次，預估今年春節連假期間（初一至初五），兒樂及貓纜因天氣晴朗遊客眾多，運量將可分別突破10萬人次。

捷運部分，今年初一至初四總運量約640萬人次，較去年同期584萬人次，增加約56萬人次，其中淡水站及動物園站向為遊客出遊熱點，均已加強派員順利疏導。

(中國時報)

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