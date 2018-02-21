客家文化館 義賣福袋賑災

2018年02月21日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

位於苗栗縣銅鑼鄉的台灣客家文化館，為了迎接春節假期的到來，從初一到初五，舉辦「春來迎客－轉客庄過新年」的迎春活動，吸引不少南北各地遊客親身體驗，感受客家文化的多元魅力。此外館方也發起義賣活動，以中心各展覽的文創商品組成福袋，所得12萬元全捐給花蓮大地震受災戶及居民。

客家文化發展中心主任何金樑表示，台灣客家文化館，以典藏全球客家文化資產為目標，今年春節規畫「春來迎客－轉客庄、過新年」的活動，吸引大批遊客蒞館參觀，成功推廣客家文化。甚至在大年初四時出現來自南非的朋友並拍照上網，讓客家文化躍上國際。

今年的「春來迎客」活動，將許多客家生活知識納入互動遊戲，也設計闖關遊戲，利用客家的傳統粄食文化、辦桌文化及語言等，民眾必須動腦筋，才能闖關成功。除了慶祝過年，館方亦於年節期間發起義賣活動，以中心各展覽的文創商品組成福袋，請民眾一同將愛與溫暖送至花蓮，募得超過12萬元的善款，將全數捐助0206花蓮大地震受災戶及居民。

台灣客家文化館統計這5天共湧入3萬多人次，不僅成為北台灣最具族群文化特色的觀光場域，更成功地透過客家及其他族群的文化介紹，為遊客朋友創作極佳的旅遊印象，創造客家文化更廣闊及正面的體驗與行銷。

(中國時報)