台鐵誤點108分鐘 1910旅客可退費

2018年02月21日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

20日大年初五春節年假收尾日，台鐵高雄站發生北上自強號誤點108分鐘的離譜事件，可能創台鐵誤點最長的紀錄，讓趕著返回工作崗位的民眾急著跳腳，估計有1910名旅客受到影響；依台鐵規定，延誤45分鐘以上即可全額退票，台鐵表示，20日台南站以南搭乘114次北上自強號的旅客可以申請全額退費。

台鐵表示，20日上午7點11分由潮州開出的3082次區間車，開出不久就在西勢附近發生故障，影響12列次。

台鐵指出，7點12分由潮州開出往七堵的114次自強號緊跟在後，原本計畫用自強號列車去推故障區間車，但推不動，使得自強號再退回潮州站，幾經調度，連帶影響自強號的北上時間，原本7點54分由高雄站開出，卻直到9點42分才開出，足足延誤108分鐘。

高雄運務段長陳文川表示，經台鐵緊急調度，由台南站8點14分開出的506次莒光號接駁北上至斗六站，斗六站以北另行開出自強號接原114次旅客，在9點54分開出，比原時間晚15分。

陳文川指出，20日台南站以南搭114次自強號的旅客，可申請全額退票，而新營及嘉義站旅客有轉搭506次莒光號至斗六站，換乘特開114次自強號北上的旅客，只能分別退還新營及嘉義自強號與莒光號票價差額，估計，總共可退費人數約1910人。

台鐵高雄站站長上官慧珠說，今年春節年假高雄站疏運順暢，初三旅客最多，今年搭乘台鐵人數較去年略有減少，中長途有受高鐵影響，此外，年假期間天氣好，開車返鄉的民眾較多，連帶也影響搭火車的人數。

(中國時報)