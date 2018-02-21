北港巷弄燈會 點亮懷舊風

北港巷弄燈會懷舊風，試燈吸引民眾先睹為快。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣北港鎮今年巷弄燈會以共和街、安和街2條老街為展場，採懷舊主題，營造早年街坊鄰里元宵過節氛圍，將於元宵節前夕正式啟用，20日進行試燈，吸引許多民眾先睹為快。

北港朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展覽，至今已有50餘年歷史，可說是國內花燈的原鄉。早年的電動花燈與巷弄燈會獨步全台，附近鄉鎮民眾共乘牛車來看花燈，外縣市民眾則搭乘公車或台糖小火車到北港，盛況空前。

今年北港工藝坊與雲林縣政府共同合作，以共和街、安和街2條老街做為巷弄花燈主展場，邀請在地花燈工藝師吳登興、顏三泰，以及地方文史工作者黃水水、彩繪師黃志偉等人，共同打造充滿古早味的花燈展場。

工藝坊負責人蔡享潤表示，巷弄花燈的範圍包括共和街、安和街，以及周邊的旌義街、中華路、博愛路等，內容有古早戲院、3D故事屋、傳統花燈、盆偶裝置藝術等，結合傳統與現代，充滿濃濃的元宵氛圍。

安和街早年商家攤販雲集，招牌遮棚整天遮住陽光，因而稱為「暗仔街」；共和街與中華路交界為「番簽市」，早年農民運載番薯簽到此販賣，日久成市而得名，今年藉由巷弄燈會，將重現老街風華。

地方文史工作者黃水水說，台灣現代文學之父賴和1912年曾寫下「北港竹枝詞」，紀錄百年前北港鎮元宵節巷弄花燈情境，引領遊客想像百年前古笨港的繁華情境。

(中國時報)

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