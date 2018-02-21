年底選局形塑兩岸格局

2018年02月21日 04:10 中國時報 陳建仲

年底的九合一選舉不僅對執政的蔡英文政府是關鍵的期中考，更是經受重創的國民黨能否東山再起的背水一戰。如果泛藍陣營在民進黨政府民調支持度持續低迷的劣勢下，仍然欲振乏力，造成兩黨政治結構根本的改變和2020年大選盤勢的提前定調，勢必衝擊北京當局對台灣情勢的判斷，在3月召開的全國人大和政協兩會的對台政策應該就會隱含對台灣政局的應變思維。

受到蔡政府推動多項爭議政策激發民怨的影響，民進黨內傳出宜蘭縣、台中市、彰化縣、嘉義市、雲林縣等可能有連任危機，加上和台北市長柯文哲是否前緣再續，黨內雜音聲浪被放大，如果綠營內鬨，國民黨可坐收漁利。蔡英文最想拿下的新北市，偏偏老將無意而中生代壓不住陣腳，賴內閣傳春節過後要改組，顯見民進黨因應選舉需要的戰鬥內閣也將就位。

雖然民進黨在彰化縣、嘉義縣市、雲林縣因黨內派系矛盾而出現同志彼此交惡，現任者遭競爭派系強烈挑戰，但民進黨政策上確認現任優先，而且手握執政資源，只要有效疏導中生代卡位和派系資源分配，以民進黨向來炮口對外的「選舉狼性」，這些現任選區仍有機會轉危為安。

反觀國民黨目前的情勢卻令支持者感到氣餒。尤其在軍公教、環保、學生團體對蔡政府的一波波陳抗活動中，國民黨總是被抱怨退居二線，甚至黨中央和黨團立場不一致，無法凸顯出國民黨的政策主張。國民黨顯然無法回應支持者期望對民進黨政府展現強勢抗爭的戰鬥力，面對兩岸對抗情勢加重，外界也只注意到國民黨爭取國共平台恢復運作，卻不知道國民黨因應當前台灣內外困境，除了「九二共識、一中各表」之外，還有什麼能夠重新喚醒支持者熱情的政策？

支持者的失望就反映在民進黨的支持度低迷，但國民黨的支持度也一樣難看。《勞基法》修正案通過後，在民進黨遭受重大反彈下，國民黨民調支持度才首度超過民進黨1%。春節期間馬英九的春聯竟然再度受到歡迎，證明國民黨還有很大的努力空間。

國民黨在黨產遭黨產管理委員會凍結後，黨中央得舉債支應黨工薪資，退休黨工退休金也遲滯發不出來。面對基層黨部人力、經費嚴重不足，黨中央為無米之炊所困，無力協調同選區黨內多人參選的爭議。結果，嘉義市、雲林縣出現黨內互打，搞到有人退黨，有人辭黨職，導致原本有利的選情出現變數。何況在台北市、新北市除市長外，市議員也可能因泛藍參選爆炸，國民黨反而在席次上無法有重大突破。

國民黨氣勢難以提振，也反映在黨內選將竟然出現逃避艱困選區的現象，桃園市、台南市、高雄市和屏東縣仍找不到強棒出擊，尤以桃園市最受外界非議。黨內參選爆炸的台北市，也被譏諷表態的人選根本沒有「震撼彈」，只有「水鴛鴦炮」。

在新黨4青年軍被搜索拘留事件爆發後，台灣剎時「聞匪色變」、風聲鶴唳，泛藍從大陸台商募款的難度將加大，對岸也很難以政策利多來影響選情。如果民進黨順利守住基本盤，形同宣告國民黨時代終結，泛藍陣營將陷入長期的黑暗期，這將是兩岸格局的重大改變。蔡英文勢必期待大陸調整政策來配合她，但顯然這不符合「習核心」的走向。至於柯P的第三路線能不能走好、走遠，還有待觀察。

年底這場選舉結果影響深遠，只能冀望選民理性以對了。

（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)