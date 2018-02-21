川普，倒數第一名的美國總統

2018年02月21日 04:10 中國時報 嚴震生

美國不同的機構定時會對歷任總統做出評價，歷史學家通常不會將現任者納入比較，因為他們認為時間太短，不容易做出客觀的判斷。

不過，政治學者則會把現任總統也放在排名中。

美國政治學會（APSA）在2015年曾經對其會員進行有關總統表現的調查，當時它就將歐巴馬納入，而擔任6年總統的歐巴馬在43位總統中排名第18，在農曆年時APSA2018年的調查出爐，在這份總統偉大程度的調查中，現任總統川普敬陪末座，在44位美國總統中排名第44，而被他批判得一無是處的歐巴馬則由第18名升到第8名。

這份調查問卷是APSA向320位會員發出，其中170位提供了可用的回答，有效樣本超過一半。問卷要求回答者以零到100分給歷屆總統打分數，50分為表現一般（average）。得分超過90分的有林肯和華盛頓，歐巴馬為71分，川普僅有12分，比倒數第2的布坎南還低3分，算是相當難堪。

當然，這份問卷回答者中屬民主黨籍的受訪者超過5成7，共和黨受訪者不到1成3，獨立人士則是2成7，另有3%屬於其他政黨，顯然黨派立場會影響到川普的排名。

此外，這些政治學者的意識形態也衝擊到問卷的結果，因為超過5成8屬於自由派或偏自由派人士，而僅有1成7是保守派或偏保守派人士，2成4則宣稱自己為溫和派。

不過即使有黨派立場，在共和黨的政治學者中，歐巴馬排名第16，超過小布希的第23名及川普的第40名。

至於意識形態方面，雖然保守派將歐巴馬的評分打為表現一般的55分，遠低於自由派的78分，但他們給川普的分數是相當低的25分，自由派則是更不給情面的8分。將這兩個變數納入分析後，川普為自己辯解的空間顯得有限。

這份問卷同時也問政治學者，誰是最讓國家或社會對立或極化（polarizing）的總統？有95位回答者認為川普是最極化的總統，而認為他排名第2的有20位，整體平均值為1.6。這當然是負面的看法，不過或許是因為南北戰爭的緣故，美國史上最偉大的林肯總統，竟然也是排名第2的極化總統。

基於此，川普或許不需要對他造成美國社會的對立感覺自責，畢竟，若有機會能像林肯終結極化，或許就不至於在排名上墊底了。

歐巴馬在3年前被APSA排在第18名，而在今年躍升到第8名，小布希則由35名進步到第30名。小布希剛下台時，在另外一項排名中還落到第39名，是當時42位中的倒數第4名，目前雖然仍在後半段，但至少已在前2/3的邊緣，可見有了歷史的距離後，總統的表現會獲得較為客觀的評價。

如果川普持續表現不佳，或許不容易改變歷史學家或政治學者對他的評價，或許他也不在乎這些在他眼中是建制派的看法，甚至指出APSA問卷回答者，無論在政黨認同或是意識形態傾向方面，都未能充分反映美國社會的實際分布。

不過，根據他長期以來就自視甚高，且又有強烈的自戀（narcissist）傾向，加上又喜愛在推特上為自己辯解，如果記者拿這份排名問川普，不知他會如何回應？

他在競選期間及就任以來，一直對前任總統歐巴馬的批判不斷，非常瞧不起這位美國史上第一個黑人總統，因此至少他應該要證明自己未來的表現及排名可超越歐巴馬。

單單就從這個角度來看，首次排名就墊底的川普，未來在任期內還有很大的努力空間。

（作者為政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)