小英對得起台大校訓嗎

2018年02月21日 04:10 中國時報 黃光國

春節年假過後的第一天，便有一群台大師生和校友要聚集在凱達格蘭大道的台北賓館前，向他們的校友「小英總統」拜年，希望藉此提醒她台大校訓「敦品勵學、愛國愛人」對於台灣大學校長遴選案應有的意義。

「品德」是作為台大人的第一要務。這次校長遴選案是因為學術倫理問題而起，遴選過程中的種種風波也都跟倫理問題有關。

然而，教育部和民進黨立法院黨團對於中央研究院院長擔任遴選委員、副院長當校長候選人的明顯利益衝突，始終不置一詞；在遴選委員會選出台大校長之後，卻在「蔡董選管董」的問題上大作文章。用這樣的道德標準教育下一代，我們還有什麼立場可以談「敦品」？

「治學」是台大人的天職。在學術研討會發表自己論文的初稿，聽取同儕的意見，反躬自省，修改論文，這是精益求精的「勵學」過程。如今執政黨立委「嚴於責人，薄於律己」，竟然對校長候選人的研討會論文挑剔其倫理問題；對自己學位論文的明顯毛病卻閃避不談。台大嚴正表示立場之後，教育部仍緊咬不放。台大校友出身的蔡總統，身兼民進黨主席，對於「敦品勵學」的校訓難道完全無感？為什麼始終悶不吭聲？

在國民黨一黨獨大的時代，許多台大師生和校友參加黨外運動，堅持「政黨退出校園」，大家相信：維護不受政治勢力干擾的大學校園，是發展學術的必要條件，也是真正的「愛國」表現。不料「蔡學長」執政之後，肆無忌憚地對台大校務進行政治干預，校長遴選委員會投票的結果不算，台大行政當局的說明不聽，教育部長變得像民進黨的「黨委書記」，堅持要貫徹執政黨的黨意。這種搞法對於「這個國家」可還有一絲愛意？

馬英九也是台大校友，他當選總統後，堅持要當「全民總統」，這可說是他對台大「愛人」校訓的詮釋，結果卻是受盡奚落而下台。「蔡學長」可能是看到了「前車之鑑」，為了避免重蹈覆轍，她相信「非我族類，其心必異」，刻意用各種方式在民眾之間「劃清敵我」，鼓勵大家把別人當成「改革對象」，然後再用層層鐵絲網和拒馬把自己圍在中間。

如果台大一定要用蔡英文的這套標準來選校長，請問：台大還能談什麼「貢獻這所大學於宇宙的精神」？

（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)