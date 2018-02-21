環署耍政治不要法治

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中國時報
謝英士、高思齊

立法院將於27日開議，《空氣汙染防制法》將是優先法案之一。據聞環保署提出的《空汙法》修正條文，將燃氣電廠的豁免條款從原本的第78條，挪到第14條，變成「火力發電保障法」，將使得乾淨空氣離我們越來越遠。

前年9月環保署為了配合非核家園政策，讓天然氣火力全開，公告公民營電廠只要使用天然氣發電，即使汙染超標也不受《空汙法》處罰，其依據來自第78條規定，「公私場所從事下列行為前，已向當地主管機關申請並經審查核可者，免依本法處罰：一、消防演練。二、為緊急防止傳染病擴散而燃燒受感染之動植物。三、其他經中央主管機關公告之行為。」然而此條文本是為了因應防疫、消防的特殊情況而設的「例外」，不能被當成「豁免特定汙染源責任」的常態利用。

去年有立委看到此條文被濫用，提出修法以杜絕歪風。環保署竟然在新的修法版本第14條中，直接把前述公告內容修訂為法律，點名天然氣發電不受排放許可證和環評結論的限制。

若依照政院版《空汙法》修法草案通過，則空汙和環評兩項保護空氣的法律手段全都將無條件為天然氣發電讓路，這樣對嗎？

環境的治理不應只有「政治」，沒有「法治」。想要擴張天然氣發電，更不應用拆除《空汙法》與《環境影響評估法》的方式為之。試想，未來全台有50%的電力來自天然氣，此例一開，等於切除一大塊的守備範圍，一個政府這麼輕易放棄管制空汙的職責，空氣品質真有改善的一天嗎？更何況汙染低於燃煤的發電方式這麼多，為何獨厚天然氣電廠？這樣「獨沽一味」的修法，真能符合憲法的平等原則？

再者，所謂「天然氣『替代燃煤』」的修法立場，在對照經濟部長預告「未來燃煤使用量會持續增加」的宣言之後也不能成立。那麼，如此破壞法治，棄守空汙與環評的修法所為何來？

去年9月中國大陸送台商一份大禮─環保追殺令，凡是空汙、水汙不符合規範者，全部停工停產。大陸彷彿進入「環保戒嚴」時期，這樣的手段是為了環境。反觀台灣大膽破壞法治原則，完全不管環境變差，形同為特定目的而實施有害環境的緊急命令。兩岸環境保護的目的與作為落差至此，難道是一種充滿嘲諷的翻轉？一步步被環保署拆解的環境法治，能守得住台灣的青山綠水嗎？

（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長，高思齊為研究員）

(中國時報)

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