拚經濟密碼ABCDE

2018年02月21日 04:10 中國時報 張瑞雄

蔡總統和賴院長最近的民調支持度仍沒太大起色，春節過後，希望兩位首長能深思國家未來的走向，施政千萬不要被黨內派系和教義綁架，能以黎民為念。

國家應以發展經濟為優先，在此提出5項建言「ABCDE」，包括產業面和施政心理層面，希望政府能夠參考。

首先，A代表人工智慧（AI）和行動（Action）。台灣過去在互聯網和行動通訊初期的發展都喪失先機，現在人工智慧的發展給台灣迎頭趕上的契機，千萬不要再錯過，其中的關鍵就是行動力。

B代表大數據（Big Data）和基礎（Basics）。人工智慧現在之所以可行是因電腦的速度變快，且有大數據作基礎。從數據、資訊到知識、智慧，這就是人工智慧結合大數據的好處和應用。所以基礎很重要，施政也一樣，不能好高騖遠，捨近求遠，否則一定失敗。

C則代表了雲端平台（Cloud Platform）和合作（Collaboration）。臉書、亞馬遜等從小公司變成世界前十大的大公司，靠的就是無遠弗屆的雲端平台，而且透過同一個平台可互相合作建造出龐大的生態體系，例如蘋果和谷歌。執政也一樣可以想像有平台，然後強調合作共生。若像目前採取消滅和追殺的心態或可見效於一時，但絕對無法長治久安。

D代表終端設備（Device）和差異化（Differentiality）。台灣以前在終端產品方面，例如個人電腦、筆電到手機本來都是領先世界，現在卻岌岌可危，原因就是無法做到差異化。未來應用人工智慧的智慧製造應是政府鼓勵的方向。

E代表電子商務（E-Commerce）和容易（Easiness）。從亞馬遜和阿里巴巴集團的發展可知，做大電子商務是企業不可或缺的一塊，國內相關法令還不周全，導致電商發展落後，未來應加緊腳步建立起友善的電商經營環境。政府的立法也不要捨易求難，更不應防弊重於興利，阻礙產業發展。

ABCDE做起來不難，完全是心態問題，只要政府下定決心做，哪怕國運籤抽到下下籤，在政府和民間一起踏實地努力下，一定可以否極泰來。（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)