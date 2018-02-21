社論－M503雙暫停 兩岸春暖花開

2018年02月21日 04:10 中國時報 主筆室

今年春節假期的陸客來台人數驟減，團客加自由行每日約8000人，是陸客來台最少的一年，與去年相比，每天平均減少3000名，若與馬政府執政高峰期每日1.5萬人相比，更是接近腰斬，這個年，觀光業者顯然並不好過。

這個結果，讓人遺憾卻不讓人意外，從「遠因」來看，是政黨輪替後兩岸關係變化、蔡政府不接受九二共識所致，「近因」則是大陸在春節前啟用M503等4條航路，蔡英文政府欲逼陸方上談判桌，不批覆中國東方航空與廈門航空提出的176班春節期間加班機，迫使其取消申請所引發的餘波。

先放下遠因不論，單看近因就會發現兩岸關係出了嚴重問題。蔡英文選擇在M503航線上與大陸「決裂」並出手「反制」，讓人有些意外。從民進黨對此波爭議定位的「侵害主權」、「危害國安」言，之前大陸軍機、軍艦頻頻繞台似乎比M503更有理由作為決裂點，但蔡政府選擇在軍機繞台時無具體回應措施，卻在僅涉民航的M503航線上「反制」。這中間的判斷思維頗耐人尋味。

若細究蔡政府的決策邏輯，或許認為「軍機繞台」是陸方飛越島鏈、突破圍堵的戰略布局，未必僅僅針對台灣。此外，也因為是戰略層次的布局，基於兩岸軍事的懸殊差距，蔡英文就不能不考量三點現實，第一，台灣並無威嚇力或足以反制的籌碼；第二，台灣的「反制」不會動搖陸方的戰略；第三，反制若擦搶走火，代價極大，甚至可能是毀滅性的。蔡英文的沉默、克制有其不得不然的背景思考。

除了軍機繞台，乃至諸多外交上的圍堵，蔡英文政府也面對來自台灣內部質疑其軟弱的壓力，這個壓力必須有宣洩口。M503航路爭議就成為蔡政府選擇「壓力洩洪」的決裂點。相較於「飛越島鏈」在大陸戰略上的不可動搖，M503是單純的民航航路安排，看起來是一個可以影響的「戰術」層次問題，而由於航班的准駁，台灣亦有決定權，台灣並不是沒有「反制」的籌碼。因此，選擇在M503爭議上反制，看起來有些小題大做，但仍有其一定的決策脈絡。

然而，這樣的決策思路仍面臨幾個正當性的質疑。首先，M503問題不是從蔡政府開始，在馬政府執政時，甚至陳水扁執政末期就已經存在。換言之，M503航路，陸方並不是將之當成對蔡政府的施壓籌碼，而是必須面對、解決大陸方面確然存在的航路擁擠問題。為紓解航路擁擠，陸方早於2007年便計畫在海峽中線西側增設M503新航路，也經國際民航組織（ICAO）核准，原計畫於2008年1月即開始啟用，後因故延宕。

換言之，陸方啟用M503航路是立足在可紓解航路擁擠、無飛安疑慮、經國際組織認可的3個正當性上，台灣空軍的演訓與活動可能受到若干壓縮，但訴諸國際聲援的正當性並不充分，不能得到國際廣泛同情。

其次，M503航路爭議，台灣與大陸都是輸家，但輸的「程度」仍有不同。蔡政府的反制可說陷入了「以民為質」的矛盾，蔡英文拿來當作反制M503的籌碼，是台灣人民的權利與利益，迫使陸方取消加班機，一是增加台灣人民春節返鄉的不便與成本，不啻是以傷害台灣人民在春節和家人團圓的心情來要脅陸方；二是增加大陸遊客來台的不便與成本，其結果就是春節來台旅遊的陸客減少，陸客不來台旅遊仍可轉去日、韓或東南亞，但苦的是台灣的觀光業者。

更重要的是，由於這些「反制」對陸方影響有限，而台灣的正當性又不足，其結果是反制無效，並不會動搖陸方啟用M503航線的決定。

當然，蔡政府仍可能「持續反制」，例如近日傳出的減少正常航班、緊縮大陸官方人員來台等進一步限縮兩岸交流的可能措施。但蔡政府必須知曉，透過這些做法，大陸當然也必須付出兩岸交流倒退的代價，但盤點後果就可以發現，反制固然傷彼一百，但將自傷八千，代價太高，又不具正當性，蔡政府何不轉個念，大方同意M503航路的開放？

蔡英文總統新春透過推特以簡體字向大陸民眾賀年，大陸官媒熱情反應，兩岸關係氛圍因共同歡度春節而趨緩，兩岸不妨達成「雙暫停」默契。台灣不因此爭議緊縮兩岸交流，大陸不在M503航路上增開航班，各退一步，互釋善意。這樣一來不但可以避免在M503事件上無意義地消耗，並打破兩岸的惡性循環，甚至秉此道而行，兩岸才有再度春暖花開的時候。

(中國時報)