2018年02月21日 04:10 中國時報 主筆室

有王爺總廟之稱的著名宮廟南鯤鯓代天府，每年都在大年初一抽國運籤，結果竟然「連莊」又抽到下下籤，令許多信眾嘖嘖稱怪，而其機率之低更是讓社會引為奇談。到廟中抽籤問吉凶運勢，乃是台灣重要的民俗信仰，準不準？信不信？各有仁智之見，但心誠則靈，最忌隨己意而翻轉曲解，應是基本的尊重。

代天府去年才抽到「聞仲西征遇十絕陣後逃」的下下籤，今年抽出的丙子籤詩卦頭「漢李廣父子陣亡」，又是下下籤，民進黨執政後連續兩年國運被「唱衰」，對照前一年的紛擾不斷，還真有幾分令人不得不信。

但前年代天府曾抽出「武則天坐天」，被民進黨與其支持者視為神準預言而轟動一時，如今連續兩年抽出下下籤，同一批人卻又變得吞吞吐吐，另作他解，如此將籤詩的準與不準，以是否符合自己的需求為準，這種便宜心態還真是比不求籤更糟糕。

自古以來，求國運籤詩其實是一種敬天法祖、心理安慰的儀典，到了現代，政治人物已有各種評估工具來探求政策反應、民心好惡。如今還有一尊「民調」大神可資運用，政治人物施政好壞、應該如何？自己其實最清楚，只要真心願意了解民意，服膺民意，何須受到所謂籤詩的影響？

怕就怕，嘴巴念著尊敬神佛、遵從民意，可是實際上做的卻是執行政黨意識形態的私利，雙重標準、昨是今非、色厲內荏…說得難聽點，這簡直就是操弄民粹，以騙術而非正道治國的政治老千！於是即使到了春節，也只能匆匆來去，在重重戒備保護下發紅包。

說穿了，下下籤能警惕的是真正誠心為國為民謀福利的政治家，對於政治老千是一點用也沒有，卻只能嚇到望治殷切的善良百姓。

(中國時報)