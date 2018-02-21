2018年02月21日 04:10 中國時報 黃清龍

2月14日小年夜當天，大陸國務院舉行春節團拜，習近平致詞時兩度提到今年是改革開放40年，並強調2018是「承上啟下」的關鍵之年。「承上」指的是1978年中共召開11屆3中全會，中國自此走上改革開放道路，開啟大國崛起的新紀元。如今中國已是舉足輕重的世界大國，這是改革開放40年的成果，對台灣與兩岸關係又帶來什麼影響呢？

時間回到40年前的1978年12月16日，就在中共召開11屆3中的前兩天，凌晨兩點美國大使安克志叫醒了熟睡中的蔣經國總統，當面宣讀美國政府的斷交聲明。兩天後，國民黨召開11屆3中全會，討論如何因應美台斷交的巨大衝擊。國共兩黨竟選在同一天開11屆3中全會，不能不說是難得的歷史巧合！

1978年是個什麼樣的年頭啊？那一年的5月20日蔣經國剛就職第6任總統，年底就遇上台美斷交，隨之而來的還有中共凌厲的統戰攻勢。1979年元旦中共發表《告台灣同胞書》，1981年提出「葉九條」，1983年「一國兩制」首次出現。當時的台灣內部也很不平靜，先有1979年12月的美麗島事件，再有1980年2月的林宅血案，接著是1981年7月的陳文成命案，以及1984年10月的江南命案，每一樁事件都讓島內情勢更加緊繃，也令台美關係備受考驗。當時蔣經國的處境只能用「內外煎熬」形容。

然而面對層出不窮的挑戰，蔣經國並沒有選擇逃避或走上軍事統治之路。1983年4月他下令解散劉少康辦公室，放逐王昇；1985年12月公開宣示「蔣家人不能也不會競選下任總統」，國民黨隨即成立政治革新小組；1986年9月民進黨創建，蔣沒有聽從黨內保守派的要求強力壓制，並在9天後透過外媒來訪機會宣告，台灣即將解除戒嚴與黨禁、報禁。

回頭審視這段歷史，並不是要說蔣經國如何英明偉大，正如同他早年留學莫斯科的同學鄧小平說過的：所有改革都是被迫的！但蔣能在關鍵時刻做出順應潮流的決定，說明他是以對國家和歷史負責的態度來應對挑戰。他在生命的最後幾個月，宣布解除戒嚴與開放兩岸探親，前者使台灣走上民主化與本土化道路，後者讓兩岸結束敵對狀態，兩者形成微妙統獨平衡，影響直到今天。

自大陸改革開放以來，台灣已經歷5個階段的兩岸關係辯證。第1個階段是1981～1987年的「三民主義統一中國」訴求，第2個階段是1987～2000年由國民黨主導兩岸開放，包括成立國家統一委員會。第3個階段是2000～2008年民進黨重建台灣主體性。第4個階段是2008～2016年國民黨重啟兩岸關係正常化。

2016年民進黨再度執政後進入第5個階段，至今還游移在台灣主體性和兩岸正常化之間，並沒有超越蔣經國留下的政策影響範圍。

40年的時間很快過去了，隨著大陸越來越強大，台灣自主選擇的道路相形縮窄，這是蔡英文無可逃避的考驗，但兩岸最終結局如何，更要看習近平的作為。他所謂的「啟後」，除了是指十九大後新時代的啟動之年，毫無疑問也應包括如何透過制度改良來增進統一的吸引力。唯有兩岸走向真正融合，中華民族的偉大復興才有意義。

(中國時報)