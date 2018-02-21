賴清德如何補內閣破網

2018年02月21日 04:10 中國時報 彭蕙仙

年節假期結束，內閣人事將出現異動的傳聞甚囂塵上。儘管部分被點名的部會首長否認，不過賴清德接任行政院長已超過5個月，民意支持度始終超越蔡英文，他若想趁著新春伊始布建自己的團隊，新人耳目並一展身手，也是合情合理。

對身兼民進黨主席的蔡英文來說，肩負年底選舉成敗的責任，相信也亟思有所表現以抬升民調、拉高選情，而改組內閣正是執政者表現作為的重要策略。至於誰上誰下，恐怕還有一番角力。

回顧上任1年9個月以來，蔡政府整體施政成績不盡理想，但屬於蔡英文直接督軍的國防、兩岸與外交則表現更差，相關首長該下台的說法傳言已久。例如長期讓綠營獨派看不順眼的外交部長李大維就一天到晚被點名，只是如果這次李大維真的去職，之後陸梵建交可就沒有人可頂罪了。因此獨派可能得稍安勿躁。

國防部長馮世寬的情況也是如此。這位毫無風骨的大話部長，外界普遍認為早應下台了。但是國防部馬上就要面對注定會失敗的募兵制，再加上要配合蔡英文實現「國機國造、國艦國造」的「范特西」（fantasy，幻想），如果沒有馮哄蔡的本事，有意爭取繼任的人最好還是考慮清楚。

至於把陸委會變成雞肋的張小月也難有人可取代。蔡政府最需要一個沒有作為、三不五時出來說三道四的陸委會主委，更何況張出身外交體系，這可大大滿足了蔡對兩岸關係的立場。張小月還是不換的好。

如果是個想積極任事的政府團隊，上述3長非換不可，不過，基於人才難找、損害控制，想來蔡英文也不是太想動他們吧。

再談到賴清德的主場─內政。葉俊榮主掌天下第一部內政部，顯得有些力不從心，再加上婦聯會一役得罪獨派，官位岌岌可危，但如果真換上個讓獨派稱心如意的人，那就步上教育部後塵，讓政治立場凌駕專業素養。至於教育部長潘文忠，如果這次改組沒有換掉他，肯定會讓人無感。台大新校長管中閔的人事案，最好留待新任教育部長來布達吧。

勞動部長林美珠完成《勞基法》再修的階段性任務，財政部長許虞哲完成《所得稅法》修法，2人功成身退應屬合理；經濟部長沈榮津的知名度雖只有0.8%，但缺電危機還得靠他奔走。賀陳旦屬扁系人馬，賴清德不好開罪。衛福部、農委會首長要留下來迎接日本核食，環保署長要扛空汙，看來都走不了。

觀察目前內閣首長，幾乎每位都被某單一事件糾纏到難以脫身，不但影響個人的施政作為，也連帶拖垮整個執政團隊，所以內閣是該大刀闊斧改組了，否則難成氣候。

然而，如果改組的動機是為了因應選舉而成立所謂的「戰鬥內閣」，那就不必大費周章了。若執政成績爛，就是打造成綠委王定宇所說的「紅隼團隊」，也是沒有用的！（作者為資深媒體人）

(中國時報)