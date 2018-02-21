建構兩岸融一國防戰略

2018年02月21日 04:10 中國時報 曾復生

美國智庫「國家亞洲研究局」日前提出的《重建台灣國防戰略報告》指出，影響台灣國防戰略方向的變數有三，首先是民選總統的治國理念，其次是民眾對中共威脅的感受，第三則是現有與預期美國對台軍事安全的協助程度。該報告還建議台灣應效法以色列，或二戰時期對付蘇聯的芬蘭，發展全民國防戰略以因應中共威脅，並呼籲華府應積極提升對台軍事協助的質量。

不過，這份研究忽略了台灣主流民意希望兩岸和平穩定發展，而不是走向對抗衝突路線的大趨勢；同時，該報告漠視美、中在亞太地區綜合國力消長變化的新現實。更何況，川普政府強調「美國優先」，若提升對台軍事協助質量，勢必會要求台灣付出更高的「保護費」，而且當中國對美國的戰略利益超過台灣時，台灣隨時可能被美國出賣。換言之，美國對台的安全支持已不再可靠，台灣必須自己找新出路。

台灣在面對兩岸軍力失衡難以逆轉的趨勢下，正確的做法是調整國家安全戰略中的國防政策內涵，以及軍事戰略規畫與準備，朝向有效處理專屬經濟海域範圍內的重大威脅與危機，作為國軍的主要任務，並歡迎中國大陸與亞太國家共同參與安全合作，以確保台海與亞太區域和平穩定，並為發展兩岸融一大戰略，厚植「互利共贏」的基礎。

如果兩岸邁入融合統一進程，大陸的軍事部署將不再以台灣為目標，也不用擔心台灣會攻擊大陸，更不需承受為了台灣與美國衝突的風險。對美國而言，好處就是排除了可能捲入核戰衝突的「發火點」。儘管兩岸融一可能會損害美國的亞太戰略利益，但相較之下，這也可算是化解大國衝突危險的代價。

北京當局曾強調，美國運用「對台軍售」及「政治民主」，延阻兩岸統一進程。華府則認為中國對台灣有併吞領土的野心與準備。然而，北京與華府都忽略一個關鍵，也就是台灣人民意願的變化，「維持自由民主的生活」是台灣民意的最大公約數。尤其中共十九大之後，台灣多項民調發現，台灣人民對大陸領導人習近平的好感度已超過台灣所有政治人物了。

在發展兩岸融合統一的過程中，兩岸當局需要先凝聚新的國防戰略共識，改變長期以彼此為假想敵的國防戰略與軍事準備，並逐步化解敵對思維，運用具體行動相互釋出善意，落實「兩岸命運共同體」的理念，並讓兩岸融一感動世界。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)