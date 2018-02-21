2018年02月21日 04:10 中國時報 賴祥蔚

中國大陸的學界是黑洞嗎？過年期間，台灣學界的很多朋友在討論這個題目，並且分享相關的新聞訊息。說大陸學界是黑洞，這有兩種意思。一種意思是說以對岸的市場之廣大，一旦真的有心對台灣的學者招手，效果恐怕會像宇宙中的黑洞一樣，逐漸把台灣學者都吸過去。

把大陸學界形容是黑洞的另一種意思，則是說現階段去大陸發展，可能只能成為短期的學術工人，未必會有永久的保障。

這兩種說法都對，也都不對。想知道真相到底如何，可能還是要先回到中國大陸學界的基本面來看。

大陸學界在文革期間出現了巨大的斷裂，改革開放以後，一方面學界力求走回正軌，另一方面產業不停發展成長，也呼喚社會提供更多受過高等教育的人力，這些都急切呼喚更多優秀師資。

改革開放後的前面20幾年，大陸的經濟成長還不足以超越鄰近國家，因此儘管境內的師資受到文革影響而頗有不足，許多教師根本連博士學位都沒有，卻仍無法對境外高教師資招手，只好積極努力培育自己的本土博士。

持平而論，大陸自產土博士們的素質良莠不齊，以新聞傳播等相關領域來說，其老師輩的西方社會科學學術底子，有的就未必紮實，而對岸的博士班又急於求成，往往3年左右就能畢業，因此大陸土博士必須不停自學才能真有本事。

過去10幾年來，大陸整體實力突飛猛進，這就有了吸納境外優秀高校師資的財務實力，而且不吝於重金禮聘。問題是，大陸想要什麼樣的師資呢？

前幾天有朋友請託物色可以前往對岸的師資人才，條件包括：有博士學位、能以英文授課、能發表國際論文、有SSCI論文最好。如果符合這種條件，在台大、政大要找教職也不難了。對岸現在透過重金開出這種挖角條件，當不必意外。因為前述爭取教職的條件，也是台大、政大前幾年徵求教師的常見條件，只是對岸開出更優的條件罷了。

筆者學生在對岸北大、清大已獲博士學位，陸續在大陸專任教職，有編制內，也有合同教師，同感不進則退的學界壓力，這是改革開放後的基本要求，不像台灣學界雖有保障，待遇卻是齊頭式平等，無法持續擇優汰劣。

大陸學界是個吸納的黑洞，會選擇性地吸納優秀的人才，而且吸納過去之後還可能有所淘汰，所以這個吸納黑洞也會是一個沒有保障的淘汰黑洞，將會迫使願意西進的學者必須一直維持自己的競爭力。（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事）

(中國時報)