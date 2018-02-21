茶與樂對話 林谷芳建水月道場

2018年02月21日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

經常往來兩岸、以文化觀察者自居的台北書院山長林谷芳，近年製作、主講的「茶與樂的對話」跨界音樂會，將茶、樂交融，1991年首演至今，在全球演出超過300場，下月起將成為台北書院的定目節目。

龍雲法師讚 來台見茶藝

林谷芳表示，「茶以舌根、樂以耳根與人相交，禪則是生命的藝術。期待大家可以在茶與樂的對話中，找到生活的情調，進入『若將耳聽終難會，眼處聞聲方得知』的禪茶世界。」

茶宴形式由來已久，明代即有記錄，大約在上個世紀的80年代確立，若加上表演，則是1991年在紫藤廬起的頭，林谷芳說，「當時是為了回請互訪的韓國龍雲法師，於是我與紫藤廬主人周渝合作，他懂茶，我懂樂，節目順利生成。」當時演罷，龍雲法師表示，他在日本看見茶道，在韓國看見茶禮，「但在台灣，我看見茶藝。」這句話成了茶文化在亞洲國家發展的不同基調。

赴紐約演出 洋人觀眾多

日本茶道，韓國茶禮，台灣茶藝，各有優劣，林谷芳說，日本茶道受到禪的影響極大，與道相契，並帶有一定儀式性的樣貌；韓國茶禮從根本上是儒家文化的產物，把茶作為社會規範的重要載體；「但在台灣，茶道百家爭鳴、各有風姿，更多的是一種生活藝術的呈現，寫意、回歸自然，有著更多道家身影。」

這套節目受邀參加過3次紐約林肯中心夏日藝術節，9成觀眾是洋人，這套節目也走到杭州靈隱寺，連開4天；在對岸也吸引包括江蘇省宣傳部副部長徐寧、導演田沁鑫、崑曲名家張軍、琴會理事長趙家珍、南管名家王心心等欣賞。

在廣州大劇院的演出更改變了中國大陸南方對於茶文化的看法，林谷芳說，「演出音樂時，茶人可以不要看台上演出，因為可以用耳朵聽；但是在戲曲演出之時，我會要求茶人泡好一杯茶，就該靜心觀賞，讓茶人也變成欣賞者，茶人跟茶客一樣，不能自外於五感。」

席散人一空 如夢中佛事

「茶與樂的對話」一結束，席散人空，半小時就收得乾乾淨淨，「很多人問我會不會悵惘？我只回答，作夢中佛事，建水月道場。」林谷芳說，無論有多華麗得意，該上就上，該下就下，「這是一種修行，一種鍛鍊，前一刻喧囂，後一刻回到自己，何來惆悵。」

(中國時報)