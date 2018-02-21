邱坤良＋唐美雲 重現內台歌仔戲

2018年02月21日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

現代劇場透過影像說故事，手法新奇多元，但早在1920年代，台灣內台歌仔戲就很前衛，採用特殊的「連鎖劇」形式，將電影和戲劇融合，豐富的劇場效果，風行一時。前文建會主委、戲劇學者邱坤良，攜手國家文藝獎得主唐美雲，推出新作《月夜情愁》，就是重現這內台戲的黃金年代，以及連鎖劇的盛況，邱坤良說：「這齣戲呈現了歌仔戲的新穎和時尚的一面。」

邱坤良表示，過去連鎖劇在劇中穿插電影，主要是為了表現傳統舞台難以呈現的情節，「像是跳水橋段，那時不太可能在舞台上真的置放水池，所以在影像裡有一個人跳水，然後舞台上的演員再從中走出來，舞台和影像的配合很緊密。」

邱坤良說，連鎖劇廣受觀眾喜愛的原因，除了戲劇效果豐富，另一個引人入勝之處，就是戲不會一次演完，每天都會結束在最精采的地方，「這樣的預告效果非常好，觀眾自然而然會被吸引，隔天再到劇場看戲。」

《月夜情愁》的創作靈感，是來自邱坤良獲得時報文學獎的報導文學作品《西皮福路的故事》，描述北管兩種派別西皮與福路之爭，兩路人馬經常大打出手。有對戲班戀人，也因為上一代的這些恩恩怨怨而無法相戀，如同羅密歐與茱麗葉。

邱坤良表示，「戲班演員的生活，並非只有苦情的一面，《月夜情愁》所呈現的，正是歌仔戲的自由與時尚，還有人與人之間最為純粹的情感。」

唐美雲這回在劇中飾演一位戲班團主，雖是女兒身，但為了管理戲班，經常作中性打扮，也和另一位女扮男裝的小生，有了一段同性情誼。

唐美雲說，這段戲中的同性情誼，是超越愛情的姊妹情，「邱老師的劇本並沒有讓她們兩位明顯地談情說愛，但是彼此間的包容和照顧，更見證感情的真摯和深刻。」

值得一提的是，劇中也可看見傳統歌仔戲《薛丁山與樊梨花》，以及兩齣由邱坤良所編寫的歌仔戲《魂歸離恨天》、《憐香惜玉》，穿插在其中。

(中國時報)