3張明信片真情流露

香港導演余振球編導作品《三張明信片的三種風景》，也以明信片為題材，透過3張明信片的3段故事，呈現3位好友從過去、現在到未來的人生風景，並選在台南的飯店酒吧空間裡演出。（台南藝術節提供）

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中國時報
／台北香港連線報導

近期火紅的手機遊戲「旅行青蛙」，讓不少玩家日夜守著手機，等待旅外青蛙寄明信片分享旅行點滴。香港導演余振球編導作品《三張明信片的三種風景》，也以明信片為題材，透過3張明信片的3段故事，呈現3位好友從過去、現在到未來的人生風景，並選在台南的飯店酒吧空間裡演出。

余振球表示，《三張明信片的三種風景》是改編自1994年外百老匯作品《三張明信片》（3 postcards），「一般的戲劇作品，都會有很明顯的情緒起伏，或是強烈的衝突安排，但是這部作品，則是直接將日常生活裡和朋友們吃飯聊天的場景搬上舞台，那種老友相聚時的真誠流露，讓我非常感動。」

《三張明信片的三種風景》描述3位在香港就讀國際學校、一起長大的同窗好友，畢業後各奔前程，步入中年的她們，在因緣際會下，於台灣台南重逢、相聚，在酒吧裡把酒言歡，談著各自人生的得意和失意，和年少時的想像是否符合，並一起預想80歲的自己，會是什麼模樣。

和劇情相符，演出場地就在酒吧，余振球表示：「觀眾坐在一旁看戲，台上、台下融為一體，你不會感覺到這是在演戲，甚至會覺得是鄰桌客人在聊天，只是碰巧被你聽見，這種生活感和自然感，也是我想要呈現的內容。明信片代表的是她們的人生閱歷，她們帶著這張寫了很久的明信片，同聚一地，閱讀彼此的人生歷程。」

(中國時報)

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