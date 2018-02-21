2018年02月21日 00:48 中國時報 蔡琛儀 報導

過年除了全家團圓吃飯，也可以趁著好天氣時出外走春。黃鴻升（小鬼）日前走訪台北近郊的象山，只見他爬山臉不紅、氣不喘，沿路還被粉絲認出，大方合照，完全沒包袱。他自曝念高中時體力用不完，某次曾和朋友晚上7點在KTV吃飯歡唱到隔天早上6點，然後大家還硬撐去爬象山，爬到最後所有人都頭昏眼花，像行屍走肉一樣，一起坐在路邊靠著樹睡覺。他回憶這段瘋狂往事，至今仍忍不住大笑。

以前在陽明山念華岡藝校時，有沒有帶過心儀對象去看夜景？小鬼笑說：「我高中也就交過一個（指楊丞琳），她那時已經是藝人了，所以我不會在公開場合跟她有什麼很親密的行為。」他也自曝其實不喜歡人多的地方，再加上他出道早，當時受的訓練是「偶像談戀愛要低調」，之後即便交女友也絕不公開約會，但今年34歲的他說，現在風氣慢慢改變，放閃反而成為藝人的加分條件，未來有認定的對象時，也會大方曬恩愛。

回鄉下玩炮仗

爬山途中，他對於山下的豪宅嘖嘖稱奇。他去年原本想買新房，看中台北市一間35坪、每坪100萬元的房子，訂金也付了，除了生活機能方便、治安良好、有他喜愛的連鎖書店，且屋外還有非常大的露台，讓他相當滿意，但最後發現礙於法規無法在屋內做夾層，且是住辦混合，爸爸主動幫他退訂，他現仍繼續尋覓新居。

身為台北人的小鬼，過年都回北投阿嬤家（奶奶）和家人團聚；他以往過年會到鄉下外婆家玩，和一大群小朋友，把水鴛鴦藏在牛屎裡，再手牽手圍著牛屎，直到有人害怕被屎炸全身，第一個跳出來喊「不玩了」才算結束，且第一個退出的還要請大家喝飲料。小鬼笑說，他每次都是第2個，因此從來沒請客過；也曾比賽誰能手握點燃的沖天炮時間最久，結果某次真的不小心讓炮在手上炸開，「我那時真的體會到什麼叫做眼冒金星。」整個右手黑掉，幸好沒受傷，但回家立刻被媽媽打了一頓。

存錢準備買房

小鬼每年過年不忘包紅包給長輩，但幾年前爸爸要他不用再包紅包，把錢省下來買房，因此現在最多就是包給阿嬤，以及發紅包給潮牌「AES」員工，他說，今年年終應該依往例發兩個月。

他去年和滾石合約到期後，自己處理經紀約，期許新的一年能順利找到新居，在戲劇、主持方面能夠有更多突破和機會。被問到是否有考慮簽新人，他表示：「當務之急先養好實力，才有餘力為別人負責。」

(中國時報)