岡田准一宮崎葵抓時機修正果

2018年02月21日 00:48 中國時報 報導溫博鈞

平時日星每有結婚、離婚消息，日媒總傾全力報導，報紙也以斗大鮮黃色標題刊於頭版，周刊聳動的廣告在地鐵車廂中亦極其吸睛，電視也從早到晚直播，讓名嘴們分析爆料；結婚的從交往的契機到彼此稱呼什麼小名、離婚的則挖出離異原因、第三者背景、贍養費金額等細節，都報導得鉅細靡遺。

去年12月24日耶誕夜，傑尼斯「V6」成員岡田准一與小他5歲的演員宮崎葵公布了結婚消息。兩人過去曾在2011年被周刊爆出約會照，但當時宮崎葵尚未與前夫辦完離婚，讓形象清純的宮崎葵與不倫畫上等號；而這樁本可能受到更多批判的婚事卻成功排除負評，順利修成正果，關鍵就在「時機」。

日本跨年新聞緊湊

岡田准一與宮崎葵選擇在喜氣洋溢的12月24日宣布喜訊，話題雖沸沸揚揚了一、兩天，但《紅白歌合戰》、各類年度排行、大型音樂獎等重量級話題接踵而來，元旦前後幾日各電視台也都開始調整運轉，平時每天直播的八卦爆料節目時段也都改播事先錄製好的特別節目，各八卦周刊也無法立即做出完整反應，岡田與宮崎的結婚報導很快降溫，不倫往事在這棄舊迎新氣氛中鮮少被提及，時機的選擇相當高明。

新年期間讓這類不想大搞高調、暴露隱私，並免於破壞好感度的藝人們，成了結婚與離婚的最佳時機，特別是離婚的藝人，能躲過不少多餘的關注，甚至在開春數日後才被報導，因話題熱度已減退，可避開不少耳目，粉絲的流失速度也不至於太快。

蒼井空趁年初報喜

加上藝人人氣愈高，報導幅度也跟著愈大，被放大檢視的期間也拉得愈長，甚者一報就是好幾天；報導引發的效應也難以預測，結婚的從滿獲祝福反而變質發出膩味，離婚的從被批判變為被施予同情，對好感度的影響甚大。岡田准一與宮崎葵的例子則藉由縝密的計算，利用新年的繁忙時機讓不倫陰影可能帶來的傷害減至最低，保護藝人形象與身價。

2018年新年期間結婚與離婚的日本藝人除岡田准一與宮崎葵之外，其他較知名的包括因高中女生模仿扮相熱舞翻紅的諧星平野Nora、前AV女優蒼井空、歐陽菲菲〈愛的路上我和你〉、〈嘿嘿！TAXI〉等名曲原唱者淺野優子的熟年婚等；離婚的則有演員松田龍平、諧星岡田圭右、長年與上戶彩演出Softbank手機廣告的美籍藝人丹特卡弗等，而Softbank當時正打出「是該更換家人（費率）的時候了」廣告詞，成了意外的巧合。

(中國時報)