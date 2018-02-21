周湯豪摸牛蛋蛋 求生殖力Up

周湯豪（右）和媽媽比莉造訪華爾街前的大銅牛，特地摸銅牛下面的睾丸，盼招來好運。

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中國時報
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周湯豪（左）和比莉過年到紐約玩，相當開心。

周湯豪過年帶著媽媽比莉赴紐約看秀，他過去在美國求學，卻是第一次造訪紐約，他打趣說：「很多人都不相信，我第一次去紐約，這次能夠成行，就像小學生得知要畢業旅行一樣，超級興奮！」母子倆在紐約共度西洋情人節及農曆春節，他去年演藝事業大豐收，狠撈台幣4000萬元，他還包給媽媽一個超大紅包，高達7位數字，讓媽媽相當滿意。

周湯豪獲Michael Kors邀請赴紐約看秀，與設計師相見歡，此行7天，他參觀了大都會博物館、古根漢博物館，啟動「觀光客模式」，連吃了10家餐館，他表示：「這次因時間有限，就鎖定曼哈頓地區的景點，吃對於我的旅行占很重要的部分，所以我一定會把想吃的餐廳都標記下來，除夕夜大餐就去吃一家當地很有名的韓國餐館，連媽媽都讚不絕口。」

特別的是，他帶媽媽造訪華爾街前的大銅牛，還摸銅牛下面的睾丸，他說：「看到很多人都一直摸，覺得滿害羞但也滿有趣！聽朋友說除了可招財運，還能增強生殖力，希望『生殖力』可以發揮在的音樂創作上，多生出些新歌，對新專輯有幫助。」

體驗紐約生活

他也搭乘地下鐵，體驗當地人生活，直說：「因為在紐約的最後一天剛好遇到下雪，從地鐵走出來時很像在電影中的場景，超浪漫，還特別去買Pizza慶祝，直接在雪中吃了起來！」

(中國時報)

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