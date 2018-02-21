鄭人碩遭吳震亞抹尿霸凌

鄭人碩（右）在片中遭吳震亞凌虐，劇情改編自真人真事。

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中國時報
報導
吳震亞（左）和王宣露出「最萌腰圍差」。

由李鼎執導，鄭人碩、楊鎮、吳震亞主演的新片《憨嘉》3月中將舉辦首映，因在片中吳震亞是監獄裡的頭頭，鄭人碩則降齡演出20歲入監的菜鳥，慘遭前輩霸凌，吳在片場小解尿了一手，再去「撫摸」鄭的頭髮、臉、脖子，原本連導演都以為這幕是以水代尿，聞到尿味才知道兄弟是虐真的。

劇組首先找來鄭人碩擔綱男主角，李鼎笑說鄭的氣場太強，女主角挑不到人，最後弄得好像在徵婚，選男配角也不容易，最後找來搏擊冠軍吳震亞演出，原以為多了一位演員也多了一位武術指導，認為「撿到寶」，沒想到他身形龐大，原本做好的獄衣都得重新訂做，連搭的景地板都要加強，就怕被打壞。

巧的是在賀歲片《角頭2：王者再起》裡頭，鄭人碩是吳震亞的帶頭大哥，這回反變成菜鳥遭虐，吳震亞笑說：「在《角頭2》裡面的監獄戲只有短短一個鏡頭，拍《憨嘉》的時候剛好《角頭2》已經殺青，有一種拍《角頭2》前傳的感覺。」

《角頭2》再傳捷報

另外《角頭2》昨再傳捷報，上映未滿一周即拿下全台4500萬票房，台北單日票房248.5萬，累積1239.3萬，持續看漲，吳震亞也開心送上他跟王宣的「最萌腰圍差」露肚照，預祝朝破億邁進。

(中國時報)

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