湯姆漢克自招很怕梅姨

2018年02月21日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的新片《郵報：密戰》，讓兩位奧斯卡影帝后湯姆漢克（Tom Hanks）與梅莉史翠普（Meryl Streep，梅姨）首度合作。對於「第一次」經驗，湯姆漢克老實說：「我很敬畏梅姨，很怕梅姨，不知道該對梅姨說些什麼！」

他自嘲：「我的歌聲不到歌手水準，當年無法演出《媽媽咪呀！》，我們兩個一直沒有合作機會。」兩人在好萊塢多年，共同朋友也不少，像是知名編劇諾拉艾芙倫（Nora Ephron）與導演麥克尼可斯（Mike Nichols）。湯姆漢克打了比方：「我們其實是同一個大圈圈裡的人，就像美國東岸與西岸一樣！」

23日在台上映

湯姆漢克去年2月首度看到劇本，5月立即開拍，12月在美國上映。迅速完成拍攝，跟現今美國政治環境以及白宮對媒體敵意有關？他答：「關於政治，每天都一定會有批評，這就是華盛頓特區以及媒體每天都在進行的事。但用放大鏡檢視的話，其實我們在談論的是憲法問題，禁止任何法律剝奪言論自由、侵犯新聞自由，是關於第一修正案。」

電影描述華盛頓郵報的凱瑟琳葛蘭姆（梅莉史翠普飾），是美國第一位女性報紙發行人，以及報社編輯班布萊德利（湯姆漢克斯飾）攜手合作，使出全力和時間賽跑，趕在《紐約時報》之前揭露一件歷經4屆美國總統任期、長達30餘年的龐大掩蓋事件。電影23日在台上映。

(中國時報)