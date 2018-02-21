旺狗處處金吉利

宋紀妍搶先展示萬寶龍狗年限量筆，期望狗年拚生子。（Montblanc提供）

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中國時報
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林曉同12生肖到齊　林曉同珠寶為迎接狗年，推出年度新品《Lucky 12》系列，十二生肖全員到齊，可挑選屬於自己生肖的玉飾。
周大福推Q版金狗　周大福在狗年推出各式吉祥寓意的擺件與飾品，Q版金狗的萌樣得人喜愛，不論收藏或送禮都很合適。
Victorinox軍刀也旺旺　瑞士精品Victorinox推出狗年瑞士軍刀，全球限量版8888組，每組均刻有專屬編號及精緻賀卡，搭配印有金元寶的如意禮盒，具收藏價值，且是年節送禮的最佳選擇。2480元。
THOMAS SABO汪星人添年氣　THOMAS SABO推出十隻Charm Club系列俏皮小狗吉祥物，為農曆新年拉開序幕，十隻小狗品種、神韻各異，可自由搭配增添年節氣氛，讓汪星人新年旺旺。
Folli Follie幸運狗戴皇冠Folli Follie在農曆年節檔期推出LUCKY DOG項鍊，可愛的幸運狗LUCKY DOG頂著皇冠，頸間繫著品牌雙FF Logo項圈，萌度破表。Folli Follie代言人劉奕兒配戴示範這款LUCKY DOG項鍊，並搭配狗腳印造型的短鍊圈，長短鍊搭配的配戴方式，象徵了好運連年。
GUCCI小狗戒指總監寵物愛犬上場　時尚界紅翻天的GUCCI，在農曆新年推出小狗系列精品，除了皮包配件外，還有可愛的波斯頓犬手鍊和戒指，這隻小狗可是大有來頭，是GUCCI創意總監Alessandro Michele的寵物愛犬，以牠作為旺狗年的幸運符碼，再合適不過了。
寶萬龍戌狗鋼筆　萬寶龍生肖傳奇系列每年都推出一款生肖傳奇限量款512鋼筆，今年是狗年，全新登場的狗年512鋼筆，筆蓋雕刻旺狗，並有「戌狗」字樣，限量512支，售價16萬9800元。
S.T.Dupont金狗限量商品　S.T. Dupon在狗年推出高級訂製「金狗」限量商品，包括金狗打火機和限量鋼筆，全球各限量88組，雙火口打火機和鋼筆皆附有如意造型的底座，並有金狗和戌年圖騰的雕刻。
點睛品狗腳印討喜　點睛品的Charme吊飾系列在狗年推出圓滾滾的可愛忠犬、Q萌的雪納瑞，模樣十分天真討喜，另有玩味十足的狗狗腳印、骨頭，象徵好運旺旺來。
PANDORA純銀狗珠飾　PANDORA狗年推出可愛狗珠飾，包括大頭狗、忠狗和狗腳印等，全系列以925純銀打造，是為大中華市場推出的中國年節單品。忠誠小狗銀飾1,280元起。

戌狗年一開春，象徵旺年的小狗珠寶或飾品配件，不僅外觀可愛討喜，還可帶來好運。為了迎合大中華市場的喜好和需求，各家精品卯足全力，不論是配戴在身上的珠寶配件，實用性高的打火機和鋼筆，甚至是萬用的瑞士軍刀，都可見到旺狗芳蹤。

(中國時報)

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