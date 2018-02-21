汽車變聰明 會看 會聽 會學習

2018年02月21日 04:10 中國時報 陳大任 報導

Mercedes-Benz A-Class為首款搭載全新的MBUX系統雙螢幕操作介面，駕駛可以透過「Hey Mercedes」的語音啟動指令，進行導航、廣播等功能操作。（Mercedes- Benz提供）

中華三菱自行開發的「數位助理-IVY」最大特色是可以分辨非常口語化的指令，可辨識6000多項指令。（中華三菱提供）

MITSUBISHI GRAND LANCER中控儀表可顯示非常豐富的車輛資訊，包括四輪胎溫、胎壓、電瓶電壓、變速箱機油溫度、水箱溫度，前3名油耗數據還可激勵車主不斷打破省油記錄。（陳大任攝）

LUXGEN AR Around View+ AR環車安全影像：在車子發動後即會啟動此功能，系統會環視車身一周，並將周圍影像拍攝下來，若發現有移動物體，就會發出警訊。（鄭任南攝）

2018年式Honda All New ODYSSEY有多種車型，售價分別為7人座ELITE售價143.9萬元；7人座APEX（如圖）售價168.8萬元、8人座APEX售價166.8萬元。（陳大任攝）

Honda All New ODYSSEY自動停車輔助系統會清楚顯示車輛移動的位置，停車的精準度很高。（陳大任攝）

新科技讓生活更加便利，人們已逐漸習慣對著手機說「Hey Siri」、「Ok Google」時，若有一天，你也可以和車子對話，那會是什麼模樣？新一代的汽車不只會看、會聽，它還能從與你的對話中學習，甚至預測你的喜好。

今年初底特律車展上，Mercedes-Benz宣布將在大改款的A-Class導入全新的MBUX，並選用NVIDIA AI與3D繪圖技術，其系統內部包含自然語言處理、流暢的3D繪圖以及運用AR擴增實境技術的導航系統。

互動首選 自然語言+AI

MBUX能透過網路更新資訊，持續部署新的應用並適時擴充額外的運算功能，隨著語音與AI應用的演進，MBUX未來還能增加新功能變身成更好的行動助理。

以AI運行的自然語言處理方式可提供人們比以往更自然且安全的人車互動，MBUX能聽懂口語，可將像是「Hey Mercedes，我很冷，把這裡變暖。」這句話直接辨識成調高溫度的特定指令，並自動調升車內溫度。Mercedes-Benz認為，自然語言搭配AI是汽車首選的互動方法，因為口語是最簡單且最安全的互動方式。A-Class將在春季開賣，車主很快就能體驗與車對話。

中華三菱去年搶先市場在GRAND LANCER導入「數位助理-IVY」，整合GPS衛星導航、數位電視、HDMI手機鏡射、語音聲控、手機藍芽連結音樂與通訊等多項功能，讓娛樂、通訊、導航以及車輛資訊皆能一指掌握，而「數位助理-IVY」的用途不僅於此，透過方向盤上的聲控按鈕即可開啟聲控功能，可語音控制空調、廣播電台、隨身碟音樂、桌布切換、藍芽電話撥號以及儀表板切換功能，駕馭體驗更加智慧與人性化。

科技配備 提升安全防護

另外，目前包括停車輔助、車道偏離警示、自動維持車距等功能也算是相當聰明的科技配備，例如Honda今年在All New ODYSSEY APEX車型將360度環景影像、主動式自動停車、BSI盲點偵測警示、CTM倒車預警顯示等輔助系統列為標配，並新增智慧型安全主動防護系統「Honda SENSING」，包含LKAS車道維持輔助、LDW車道偏移警示、RDM道路偏移抑制、ACC主動式車距調節定速巡航、FCW前方碰撞警示及CMBS碰撞緩解煞車等系統，讓主動安全的配置超越同級。

(中國時報)