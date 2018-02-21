LUXGEN U6大改款 丘立全直呼驚豔

2018年02月21日 04:10 中國時報 陳大任 報導

啟雲科技董事長丘立全試駕LUXGEN U6 GT，放開雙手體驗APA智駕輔助停車系統。（鄭任南攝）

丘立全試駕LUXGEN U6 GT及U6 GT220之後都給予高CP值的評價。（鄭任南攝）

LUXGEN去年11月推出U6大改款，一口氣提供U6 GT及U6 GT220兩個車系，其中U6 GT220動力傳輸系統經水野和敏及華創團隊大幅度修改後，在日本賽道0-100km/h加速實測，以7.6秒亮眼成績展現優異性能。兩車系自上市即開出紅盤，元月不僅創下1100台銷量，還較前一個月（去年12月）成長40％。

我去年已在日本AutoPolis賽道試駕U6 GT220實車，這次在台能夠一口氣試到U6 GT、U6 GT220，想到可以邀請啟雲科技董事長丘立全一起試駕，體驗新車性能之外，LUXGEN的APA智駕輔助停車系統、AR See Trough View+ AR底盤透視影像等科技更是重點。

啟雲科技近年專注在3D、VR及AR應用領域，在國際上也有許多合作夥伴，我實在非常想知道科技人丘立全的體驗心得。丘立全說，AR必須具備虛實整合、即時互動、3D影像等3個要素，而360度、Eagle View這些功能已在許多車上出現，算是當普遍，但LUXGEN的AR透視底盤卻是第一次看到，讓他覺得非常驚豔。

丘立全覺得，人到了中年，車子能否開得開心很重要，馬力充沛是基本要求，內裝、音響也很重要，他屬於會改裝車子的那類車主。第一眼看到U6 GT就覺得很有科技感，駕駛座前方還有抬頭顯示器，這些在歐系車要高階車款才有，但可惜的是U6 GT的塑料感還是重了些，這點歐系車的用料還是比較好。

為了完整體驗APA智駕輔助停車系統，丘立全完全發揮實驗精神，在台北世貿三館立體停車場來來回回試了好多趟，包括左右兩側的垂直停車、平行停車，他認為整個操作界面和功能布局有點複雜，但玩兩、三次就可以很熟悉，而且整個過程都要看著螢幕，他覺得，如果未來能加入語音指引的輔助可能會更好。

(中國時報)