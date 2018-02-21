LEXUS RX 350 L旗艦版 帥氣豪華7人座SUV

2018年02月21日 04:10 中國時報 陳大任 報導

LEXUS RX 350 L旗艦版半木半皮多功能方向盤已是較為少見的設計，但握感不錯。（陳大任攝）

中控台布局著重實用美觀，杯架處為豪華木質飾板，中央扶手前為Remote Touch資訊整合操控介面，動動手指就能完成多數調控設定，排檔桿前方有一無線充電槽，可輕鬆放進大尺寸手機。（陳大任攝）

LEXUS RX 350 L旗艦版第3排有獨立的空調控制，出風口就在側邊，不過後座空間還是以青少年或較為矮瘦的成人才適合乘座。（陳大任攝）

LEXUS RX 350 L旗艦版第3排可從後方以電動方式立起與收納（按鍵於左上方）。座椅完全收納後，底板相當平整，放置高爾夫球具、露營帳、兒童推車等大件行李仍非常寬裕。（陳大任攝）

LEXUS RX 350 L去年11月底在美國洛杉磯車展亮相，亦是LEXUS首次在SUV車型中加入7人座車型，國內總代理和泰汽車以最快速度引進，在2018世界新車大展發表上市。

搶搭5+2人座市場趨勢，LEXUS RX 350 L較一般版軸距增加11公分，車長也達到5公尺，且第3排為50/50雙座設定，並以電動方式控制，不需要用力搬動，頗符合此級距的豪華車格，依此設定仍是以增加乘載機能為主，並不是標準的7人座設定。

LEXUS RX 350 L搭載3.5L V6引擎，擁有294hp/36.5kgm最大動力輸出，搭配8速手自排變速箱、Active AWD智慧型四輪傳動系統，並提供Sport等多種操控模式，不過整體駕馭印象仍以舒適為主，別期待猛暴加速的硬派作風，還是好好享受Mark Levinson Premium Surround音響系統7.1聲道的音場震撼更加實在。

(中國時報)