2018年02月21日 04:10 中國時報 鄭順聰

在海堤，修遠沒有道破，〈純真的心〉歌詞寫得真爛，旋律是很悠揚，但畢竟是港立與柳夢舒的情事。雖說港立剛愛上學姊，雖說柳夢舒可能是向壁虛構（哪有那麼爽那麼巧的事！）修遠慶幸，他比港立幸運多了，至少和許雯靜仍保持連絡，不是狐仙故事那般杳然無蹤，靜的信是寥寥幾封，不如港立那瘋狂滿滿的一整盒──情意虛幻如歌，聽得到但碰不到，單單是耳朵的迷戀，唱過的歌此時此刻流逝就不再回，好似哲學書所談論的時間：你意識到的現在，當下就飄逝為過去；你剛領略歌之美妙，聲音頓時流逝。然而，那留存心中的感動讓你以為你還在歌曲之中，此後得不斷吟唱、反覆播放，才能讓聽歌的原初感動延續……而感動會持續變動，隨著時間變化改動，同一首歌都是感動，但延伸出來的情緒、觸動、聯想，其實正不斷變化。過去、現在、未來，重複聽這歌的感動會疊加於原初的感動之上，而原初的感動會影響後來的感動。

那，最初的感動到底是怎樣？如何留存第一次聽到的那最原初的感動呢？既然聽歌的感動會被覆蓋、攪動，能維持那聽歌最原初的感動的，難道是記憶？原初的記憶，如網，將當時的情境、感覺、聯想，還有人，全編織而入。

那第一次望見梁宛若的悸動，修遠深深記得，那是她著高筒襪給謝梅春和王小玉圍繞著，在新生訓練那天的大禮堂前，梁宛若爽朗的微笑迎風，齒若編貝，光燦美麗。

這景象深深烙印在修遠的心坎，悸動依然，但後來的感覺持續疊加，使悸動產生了變化。

下課之餘，修遠恰巧聽到梁宛若談起平安夜，跟她仰慕的學長跳舞之迴轉盤旋，表情天真開朗，未來是有希望的。柯達依然被謝梅春與王小玉包圍著，高帥的徐星輝突出於人群之上，話不多，保持著優雅與帥氣。班上同學七嘴八舌談論著聖誕，話題延伸到跨年，大家熱烈討論著，期盼跨年夜再一次的狂歡。（待續）

(中國時報)