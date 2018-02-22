狗年台股旺來了！新春開盤狂飆293點創近20年新高

台股21日開市，券商請來財神爺希望今年「財源廣進」！春節期間美股強力反彈，道瓊指數雖結束6天漲勢，但台股仍開紅盤，終場大漲293.35點，以10714.44點作收，成交值1453.14億元。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導
新春台股開市表現一覽表

金狗年新春開盤台股氣勢如虹，各類股百花齊放，盤中衝破半年線，終場加權指數大漲293.35點，以10714.44點收盤，成交金額逾1451億元，漲幅達2.81%，創下近年來開紅盤漲幅最高紀錄，一掃農曆年前重挫不安的頹勢。新台幣也隨著台股補漲，盤中一度猛衝近2角，終場則以29.245元對1美元作收，升值9.7分。

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美股強勢帶動補漲行情

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒分析，目前台股指數來到半年線與季線之間，行情以震盪整理格局機率較大，元宵節前仍須持續觀察外資對台股的態度，靜候新一波利多再帶動指數上攻；富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄則建議，投資人可趁反彈進行汰弱留強操作，但布局應謹守逢低承接策略，風險方面則須留意第1季為電子股淡季，以及美股、美元後續走勢。

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，美股於農曆年休假期間上演強勢反攻，包括道瓊工業指數、S&P 500等，漲幅約3%至5%，只要美股站穩月線，亞股、台股將有另一波補漲行情。但值得注意的是，目前美元相對弱勢，儲祥生表示，現階段外資回補台股資金不如預期，如外資回頭加碼動作稍有停頓，就會影響台股接下來的走勢。

新台幣衝28元前踩煞車

在新台幣方面，隨著台股補漲，匯率同步啟動補升行情，盤中一度猛衝近2角，不過因為國際美元轉強，主要亞洲貨幣多呈現貶值的格局，收盤時收斂至升值9.7分，以29.245元對1美元作收，連續4個交易日升值並創半個月新高。

匯銀主管表示，央行總裁彭淮南任期進入倒數，各方觀望意味濃厚，但相對韓元在農曆春節的升幅，新台幣升值1角左右應不為過，加上國際美元轉強，給了央行出手干預機會，升幅自然受到壓抑。

匯銀主管分析，彭淮南卸任前，新台幣衝破29元的機會不大，但台股如繼續衝刺、國際美元順勢走弱，還是有可能朝29元大關靠攏，過不過得了，就得看新任央行總裁楊金龍的態度。

(中國時報)

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