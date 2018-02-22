新聞透視－管內鬥不問清廉 綠軍吃定台南人

民進黨台南市長黨內初選不斷上演廝殺戲碼，昨日民進黨中執會上，還有候選人直接在黨主席蔡英文面前吵了起來，對比上個月電視辯論會時6人搭手的畫面，顯得諷刺。（本報資料照片）

友善列印
中國時報

民進黨台南市長初選殺到血流成河，儘管蔡英文昨已出馬緩頰，試圖打小孩給外人看，避免重傷黨形象；問題是，面對黨內言之鑿鑿互控黑金，難道不該徹查自清？還是說，這個黨真吃定選民，自認派顆西瓜也能贏？如果連「清廉」都無法向選民說清楚、講明白，民進黨無疑是在踐踏南部人對她的包容。

民進黨南市3選將 小英面前開幹
新聞透視－府城惡鬥 沒有真正贏家

面對年底9合1，民進黨在南部的選情只要不出意外，幾乎已是「初選過關、大選穩贏」的程度。因此，黨內競爭激烈在所難免。只是，近期綠營台南選將互揭瘡疤，恐怕不能單純以「選舉語言」看待。

大選穩贏 初選殺到血流成河

就以民調暫居領先的黃偉哲、陳亭妃來看，黃偉哲陣營多次暗指陳亭妃是當年南市議長跑票案的幕後主使者；而力挺陳的郭信良，更涉嫌收賄、公共工程等弊案，甚至預言陳若出線，台南將陷入「黑面執政」。至於陳亭妃陣營，則多次攻擊黃偉哲的國會辦公室主任向業者收3千萬，要求黃必須出面說清楚。

面對亂局，蔡英文雖已下令不得再惡意攻訐，否則不惜取消參賽資格；問題是，就當這票候選人甘願就此打住，但民進黨難道就能裝作什麼都沒發生過，要選民繼續從這幾位「被自己人指控清廉有問題」的人，選一位來當台南市長嗎？

尤其，目前被指涉不法的人，包括郭信良在內，全都掛著民進黨籍；作為負責提名候選人的中央黨部，難道沒有釐清真相的責任？

黑面黑金 除汙去垢別想糊弄

若指控為假，面對造謠汙衊、搬弄是非者，就該祭出黨紀處分，藉此捍衛黨形象；反之，若真有不法，就該除汙去垢、主動剔除，而不是像現在一樣對你我打迷糊仗。選民必須理解，這些人當中的某一位，極可能就是下屆的六都市長，一年掌握近800億國家預算，你真能縱容這個黨，存有頭過身就過的投機想法？

的確，面對初選亂象，蔡英文已警覺到問題的嚴重性，但，光有道德勸說還不夠，接下來，如果不能進一步啟動除錯機制自我檢測，那麼，就真的是印證這個黨認為就算派西瓜也能當選台南市長了。

(中國時報)

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是否與柯合作 民進黨要出新招！…

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