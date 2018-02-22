景氣雞飛狗跳 薪資指數上揚

看旺狗年經濟，台銀董事長呂桔誠預期今年經濟較去年可跳得更高。（王莫昀攝）

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中國時報
／台北報導
金狗年開工首日，國泰金控公布今年2月國民經濟信心調查，國人高達60.6％對今年經濟成長逾2％有信心。圖為企業在開工日迎財神，討個好彩頭。（法新社）
國民經濟信心調查結果一覽表

看旺狗年經濟，國人逾6成有信心！昨金狗年開工首日，國泰金控公布今年2月國民經濟信心調查，國人高達60.6％對今年經濟成長逾2％有信心；受經濟展望樂觀激勵，薪資上漲現況指數創下2015年6月以來新高。

針對今年景氣，台銀董事長呂桔誠指出，受惠基礎建設拉抬經濟動能，與雞年相比，狗年經濟成長的力道會更堅實；人說「雞飛狗跳」，雞的腳細，狗像拉不拉多犬，腳粗且更有力，預期今年經濟較去年可跳得更高。

21%民眾薪水確有增長

國泰金控表示，民眾普遍對景氣展望有信心，與薪資上漲帶動消費有密不可分的關聯。

這份調查顯示，軍公教帶頭加薪，民間感受到效益了，因為高達21.3％的受訪民眾表態，目前薪資所得確實比過去半年增加，僅有17.3％的受訪者薪資呈現減少狀態，薪資上漲現況指數創下2015年6月以來新高。

民眾對未來薪資預期仍相當樂觀，高達21.5％受訪者預期，未來半年仍有加薪的機會。國泰金控表示，薪資上漲預期指數已連續5個月呈現正值，有助於民間消費注入更多活力。

2成預期還有加薪機會

國泰金控分析，國人經濟展望樂觀指數小幅改善，就業市場樂觀及薪資上漲現況都持續上揚，民眾對今年整體經濟偏樂觀看待，對未來半年的景氣信心也持續回穩；主計總處也於農曆年前上修經濟成長率預測值為2.42％。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，民眾對經濟景氣有信心，與股市站穩萬點、外銷出口去年雙位數成長息息相關，加上近來軍公教加薪3％，帶動企業加薪、發放獎金，對民間消費的熱絡有很大助益。

未來半年謹慎看待股市

孫明德指出，除了台積電興建廠房、帶動民間投資外，政府的前瞻計畫若能於下半年展開，經濟成長動能將能交由民間投資、公共投資接棒，屆時台灣經濟將由去年的「外熱內溫」轉變成「外溫內熱」的態勢。

國泰金這份調查期間受美股明顯震盪影響，民眾對風險偏好指數下降至負2.1，顯示民眾對於未來半年資金投入股市，轉趨謹慎。有高達39％的民眾認為，台股在未來半年有下跌的可能性。

(中國時報)

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